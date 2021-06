Lo que Tusquets ha reunido en ‘Un día cualquiera en Nueva York’ (2021) es la obra completa de una mujer que ha dedicado toda su vida a esquivar el trabajo, así que estas 361 desternillantes y ácidas páginas son el escaso testimonio escrito que Fran Lebowitz (1950) nos va a dejar. Esto es lo que hay y no habrá más. Porque Fran Lebowitz es más una personalidad neoyorquina que una escritora neoyorquina, pero sin ella costaría entender el Nueva York soñado por tantos, ese que empieza y termina en Manhatttan, mezcla a Woody Allen con Martin Scorsese, a Warhol con Seinfeld o, por qué no, a la propia Lebowitz con Donald Trump. Esta mujer es Nueva York, y sus escritos, sus escasos escritos, son 100% Nueva York.

Apenas dos libros, ambos el resultado de recopilar artículos de prensa y revistas, han servido para dar a Lebowitz una fama de gran escritora –incluso hay quienes ven en ella a la Dorothy Parker de los 70 y 80-. Ambos ya fueron publicados en España por Tusquets: ‘Vida metropolitana’ (1984) y ‘Ciencias sociales’ (1985). Ahora, esas dos joyas de aquello que se llamó ‘nuevo periodismo norteamericano’ regresan de nuevo juntas en este deliciosamente cascarrabias ‘Un día cualquiera en Nueva York’. Y en su momento, estas páginas no pasaron desapercibidas en nuestro país. El mismo Pedro Almodóvar creó su álter ego, la descabellada y descarada Patty Diphusa, basándose en Fran Lebowitz –en un estreno, la única ocasión en que han coincidido, el manchego se lo reconoció a su musa: «Mi sueño siempre ha sido escribir como Fran Lebowitz»-.

Pero, ¿esa fama es merecida? Sí, y tanto que sí. Como prueba basta con abrir al azar ‘Un día cualquier en Nueva York’ para, con total y absoluta seguridad, encontrar alguna idea brillante expresada con un ingenio desbordante y magnético. Fran Lebowitz es una mujer observadora, con opiniones contundentes sobre todo, que escribe unas crónicas imaginativas e hilarantes. Leer cualquiera de sus artículos se asemeja a formar parte de una de esas viejas comedias de Hollywood en las que los protagonistas se lanzaban diálogos tan afilados como dagas. Estos textos son como partidos de tenis en el que las pelotas son pullas y juegos de palabras –pero aquí solo sirve Lebowitz y siempre gana el tanto-.

Un día cualquiera en Nueva York Fran Lebowitz

Editorial Tusquets

Traducción : José Luis Guarner y Alberto Cardín

: José Luis Guarner y Alberto Cardín Precio: 20,00€

Lo cierto es que Fran Lebowitz hace dos cosas mucho mejor que escribir: conversar y evitar escribir. La fama le llegó por sus artículos, pero si se ha mantenido ha sido gracias a sus conferencias y entrevistas, y en lo que va de siglo XXI ha crecido tras grabar dos series televisivas sobre sí misma con Martin Scorsese –las dos son muy recomendables: ‘Public Speaking (HBO, 2010) y ‘Supongamos que Nueva York es una ciudad’ (Netflix, 2020)-. Bueno, aunque evita escribir más artículos, y ni soñemos con que se ponga escribir una novela, hay algo que Lebowitz sí escribe en estos años: reseñas durísimas en Amazon, y son tan despiadadas como útiles.

Por cierto, como buena neoyorquina, Fran Lebowitz no nació en Nueva York sino que eligió vivir allí –se mudó desde su Nueva Jersey natal nada más cumplir 18 años-. Y, según dice, no piensa dejar de vivir en la que sin duda es su ciudad. Ella se alimenta de la vida que le rodea allí, esa sobre la que escribió estos artículos hace ya mucho tiempo, pero que siguen tan frescos y eléctricos ahora que parecen escritos hace una semana, un mes, o como mucho un año. Ojalá Fran Lebowitz no fuese tan buena en esquivar el trabajo y nos regalara unas cuantas páginas más, pero al menos tenemos estas para recordar la gran escritora que pudo haber sido.