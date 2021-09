En un verano como este que está consumiendo sus últimos días, la tónica habitual ha sido que un partido de fútbol de alto nivel tuviese su prórroga. Eurocopa 2020, Juegos Olímpicos de Tokio, la Supercopa de Europa entre el Chelsea y el Villarreal... nadie parecía contentarse con el tiempo reglamentario y se añadía tiempo extra a los encuentros una y otra vez, para deleite o agonía de sus seguidores y protagonistas. Parece adecuado pues, en este contexto de fútbol veraniego, que 2021 haya sido el año en que Editorial Panenka y Antonio Agredano hayan decidido debutar de la mano en el mundo de la novela con, efectivamente, ‘Prórroga’. El periodista cordobés, colaborador de La Opinión de Málaga y Diario Córdoba con un artículo de opinión semanal, publicaba a mediados de junio su primera novela después de los poemarios ‘El incendio cerise’ (Plurabelle, 2008) y ‘Teta’ (Ediciones en Huida, 2017) y de ‘En lo mudable’, su aportación a la serie de los Hooligans Ilustrados de la editorial Libros del KO, en clave blanquiverde por supuesto.

Y si conocen el estilo de Agredano de leerlo y releerlo cada fin de semana, lo reconocerán al instante en ‘Prórroga’, la historia de Julián Bellón, un portero de fútbol retirado de forma prematura a quien la vida le devuelve a su pasado a raíz del fallecimiento de su padre y a un torneo de fútbol amateur. Mezcla Agredano en esta historia que roza las doscientas páginas intensas reflexiones de quien lo tenía todo y ya no tiene nada: del éxito, del amor, de familia, de infancia... y de pérdida trata esta opera prima que mueve a su protagonista por Sevilla, Málaga y su barrio de la infancia en Córdoba y en el que podemos reconocernos quienes ya han pasado la cuarentena y quienes nos acercamos peligrosamente a ella. ¿Qué niño no ha soñado con meter ese gol que da un título o una salvación, incluso cuando jugaba de portero? Con sus 40 años ya cumplidos Julián repasa amores perdidos, enseñanzas pasadas y una carrera deportiva que se torció demasiado pronto. Hay fútbol, sí, pero no es un libro sobre fútbol. ¿Volverá Julián a su vida de antes? ¿Ganará el torneo en el que, por primera vez en muchos años, volvió a vestir guantes y colocarse entre los palos? No podemos desvelar el desenlace, claro, pero sí afirmar con rotundidad que la semifinal entre Los del Nemo y Muebles Hispasev está entre los mejores partidos de fútbol que se han jugado en lo que va de verano... ahí es nada.