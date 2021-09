Lo mejor de las presentaciones de libros de Joaquín Campos (Málaga, 1974) suele ser que después te tomas un buen vino con él. En esta ocasión, la celebración fue varios días después de que nos leyera en la librería Luces unos pasajes de ‘Ajuste de cuentas’ (Sr. Scott, 2021), un diario no fechado en el que Campos da rienda suelta a esa inocencia salvaje y peleona con la que da cuenta de su vida y opiniones. Espero que no deje constancia de nuestra conversación en su anunciado segundo volumen, y que si lo hace no olvide mencionar que nos bebimos dos botellas de buen vino entre los dos, con algo de ayuda de una amiga común, y que yo solo había cenado una triste ensalada. Otro buen libro que acaba de llegar a mi mesa es ‘Lejos de aquí. La verdadera historia de Eloy de la Iglesia y Jose Manzano’ (2021), de Eduardo Fuembuena. Quizá sea el libro que más he esperado en los últimos años y por mi torpeza casi me quedo sin ejemplar –el bueno de Fuembuena ha tenido que autoeditarse el libro, quizá la mejor autoedición que jamás se haya hecho nunca en este país-; y casi me quedo sin poder leerlo porque tardé en iniciar el proceso de compra. Que este libro no esté en las librerías, pese a la enorme buena publicidad recibida, habla a las claras del desastroso estado mental de nuestra industria editorial. El otoño siempre es tiempo de lecturas, en este año de muy buenas lecturas.