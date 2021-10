Vuelve Belén Gopegui y lo hace con ‘Existiríamos el mar’, así en condicional, queriéndonos indicar que se podría vivir de otra manera, en un mundo más justo y que para ello, como dejan entrever los personajes de su historia, no es necesario nada especial, solo leyes que hagan posible el bienestar de todos, no de unos pocos.

En ‘Existiríamos el mar’ reconocemos inmediatamente a Gopegui, su prosa brillante y auténtica, apegada a la realidad social, la que le define desde ‘La escala de los mapas,‘ su primera novela y hasta ‘Quédate este día y esta noche conmigo’. Una prosa escrita desde un compromiso social y una mirada justiciera.

‘Existiríamos el mar’, es una novela grupal con cinco personajes, tres mujeres y dos hombres todos adultos que rondan los 40 y que tienen como único patrimonio su amistad y afecto. Comparten esa amistad en un piso alquilado de un Madrid inhóspito.

El piso del portal 26 de la calle Martín de Vargas lo comparten cinco cuarentones. Lena, pelo corto, un poco más alta de lo frecuente, cuarenta y dos años, analista en un laboratorio; Ramiro, cuarenta y tres años, cuerpo grande, suele vestir de negro, trabaja en una gran cadena especializada en construcción, decoración y bricolaje, hace unas semanas que rompió con su última pareja. Camelia, de cuarenta y un años, madre de una hija de nueve, es responsable administrativa en una gran empresa constructora y dedica sus horas sindicales a trabajar dos o tres días a la semana en las oficinas del sindicato. Hugo, desarrollador web, flacucho, cuarenta recién cumplidos. Nunca supuso que a su edad viviría así, en un piso colectivo. También debería estar Jara, pero se ha marchado dejándolos a todos huérfanos emocionalmente. Jara, acuciada por la falta de trabajo, rompe sus vínculos con el grupo y desaparece.

Ella ha sido siempre la conciencia moral del resto, el pepito grillo del quinteto y ahora su marcha les golpea y les hiere y convierte su búsqueda en uno de los ejes de esta historia.

Esta situación empezó como un modo cómodo de llegar a final de mes, pero todos ellos han descubierto que esa convivencia les ofrece algo valioso, cálido, irrenunciable.

Les gustaría que sus vidas fueran emocionantes, con esa clase de emoción cercana a la aventura y a lo extraordinario. Pero no van más lejos de esas cosas pequeñas, cotidianas, no hay lugar para más. «En sus vidas las cosas suelen girar en torno a la necesidad de no perder, que no se parece a ganar», sino a mantenerse en esa zona donde no hay victorias ni derrotas absolutas y donde la tensión cansa.

La amistad y la lealtad son dos de los pilares de la novela, pero la presencia del universo del trabajo es también constante; dos de los personajes proyectan su compromiso en la actividad sindical y el resto se las ingenia para que sus precarios trabajos no les supere ni les condicione el resto de su vida. También la crítica social, de la que Gopegui hace bandera, y la introspección en las relaciones sentimentales y los problemas más personales de cada cual marcan las líneas maestras de esta historia.

Las suyas son vidas más o menos comunes que no tienen especiales dramas internos, pero si la dificultad propia de vivir, de enfrentarse a los retos del día a día y que se resisten a que esas dificultades les condicionen por completo .

Frente a esa corriente literaria actual de las novelas muy centradas en el yo, Belén Gopegui defiende historias como esta, donde el mundo grupal, la cohesión del grupo, el esfuerzo en común son evidentes, donde el sentimiento de amistad y solidaridad es leal y verdadero, frente al individualismo más cínico y feroz.

Con ‘Existiríamos el mar’, Belén Gopegui crea y conforma un universo vital de personas de carne y hueso que quieren vivir en común que aportan su pequeño mundo y su experiencia al grupo y lo defienden como un tesoro, un botín de guerra, aunque también con la conciencia de saber que tienen que vivir así,no hay otra.