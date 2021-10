Una metáfora crítica en Punta Arenas

Herman Melville escribió a mediados del XIX la novela ‘Benito Cereno’, el capitán de un buque sórdido frente a las costas chilenas. A finales de este último verano Seix Barral publicó la novela de Paulina Flores ‘Isla Decepción’, en la que un pesquero cubierto de óxido navega frente a la localidad patagónica de Punta Arenas, en el estrecho de Magallanes, con la creencia de los pescadores locales de que se trata de un buque de prisión asiático del que huyen los tripulantes lanzándose desesperadamente al mar.

Paulina Flores viene del mundo del cuento y de Chile, y con su libro de relatos ‘Qué vergüenza’ obtuvo reconocimiento en los últimos años, y también algunos premios, entre ellos el de Roberto Bolaño. La autora estudió literatura en la Universidad de Chile y también un máster de escritura creativa en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, donde reside actualmente. Paulina Flores no es solo una escritora de la generación millennial por una cuestión de edad, sino también por la naturalidad con la que introduce en su literatura las nuevas tecnologías de manera costumbrista, es decir, introducir en la narración Google, Gmail, Wifi, etc., estas tecnologías que cambiaron sustancialmente el mundo en las dos últimas décadas. Además, tiene una panorámica cosmopolita del mundo con personajes de diferentes nacionalidades, desde asiáticos a la etnia aborigen mapuche de América del Sur, y también crítica desde diferentes perspectivas, entre ellas la situación de los propios mapuches en Chile, por la que relata un episodio dramático en el desarrollo de la narración, en la que, por otro lado, se aprecia el interés de la autora por la cultura coreana, introduciendo en algún diálogo frases con pictogramas de esta lengua en boca de uno de los personajes que no sabe hablar español.

‘Isla Decepción’ es una novela coral donde tres protagonistas con el mismo peso y sus propios conflictos vitales, se entrecruzan en Punta Arenas. Lee es un marinero coreano que no sabe hablar español y se ha fugado de su país tras un episodio oscuro, por el que se enrola en un buque pesquero para una larga navegación, con una tripulación compuesta por indonesios, chinos, filipinos, etc., y con un ambiente de violencia, precariedad y abusos dominante en el barco. Miguel Vargas es un pescador de 53 años que rescata a Lee y le oculta en su casa para evitar que las autoridades chilenas le expulsen del país. Miguel es un hombre que se ha separado de su mujer, vive solo en Punta Arenas, y recibe la visita de su hija Marcela, que vive en Santiago de Chile, y con la que tiene una relación con unos reproches subyacentes no resueltos. Marcela es una bourgeois boheme que ha perdido su trabajo en una notaría y que no ha terminado su carrera de ingeniería ni sus estudios de cine, que es lo que le apasiona. El conflicto de Marcela radica en haber roto su relación sentimental por una cuestión de infidelidad con su novio Diego, parece que ella es más ardiente que él, digamos, y que la autora invierte el rol tradicional de las infidelidades entre hombres y mujeres, y esta ruptura atormenta a Marcela. En Punta Arenas, Miguel y su hija se desahogan contando sus historias a Lee, aunque este no hable español, del modo en que uno va al psicólogo o se confiesa con un sacerdote. Hay un episodio con Lee en los bosques patagónicos en que se tropiezan con una ceremonia pagana de la cultura mapuche y cómo interviene violentamente la policía chilena.

La autora comienza a narrar la historia con un estilo clásico, un narrador impersonal, pero a medida que transcurre la novela la trama se va tornando más compleja y sin un estilo narrativo uniforme. La historia está desarrollada a través de flashbacks, no es una historia lineal, pero consigue un gran ritmo narrativo mediante un lenguaje limpio con algún chilenismo puntual.

Un personaje interesante es del de Marcela, cómo la autora la construye, una mujer joven y liberada, es decir, una mujer contemporánea, pero a su vez atormentada por la ruptura de su relación y no acabar de enfocar su vida en una dirección concreta. ‘Isla Decepción’ es una historia de giros y de incertidumbre, como suele ser, en muchas ocasiones, y no solo en las historias de ficción, esa sensación que se tiene a veces de que ha pasado algo, pero la vida sigue como si no hubiera cambiado nada.

“Ha sido adjudicado el premio de novela instituido por el semanario ‘Destino’, en memoria del que fue su secretario de redacción, el escritor Eugenio Nadal. Entre los 28 concurrentes al mismo, el jurado calificador ha elegido por tres sufragios contra dos, la novela ‘Nada’, de la señorita Carmen Laforet de Canarias”. Con este sencillo breve, ‘La Vanguardia’ anunciaba el 9 de enero de 1945 lo que fue un inesperado terremoto que inició el lento cambio de la literatura española –como española era entonces ‘La Vanguardia’, por imperativo de un franquismo que quizá nunca supo qué hacer con aquella señorita Carmen Laforet de Canarias-. Incluso hoy, en plena celebración del centenario de Carmen Laforet (1921-2004) quizá aún no sepamos muy bien quién fue aquella joven que puso patas arriba el plácido status quo de los escritores que ganaron la guerra. Porque Laforet fue una explosión, y hoy casi nos parece una leyenda, pero quizá solo era una escritora que solo quiso escribir, como una necesidad vital, y vivir su vida a su manera.

“Hemos hecho una guerra para acabar con la democracia y ahora la democracia se proclama desde un pequeño premio literario”, exclamó con enfado y rabia César González-Ruano en la Noche de Reyes de 1945 al saber que una muchacha desconocida le había arrebatado ese pequeño premio literario al que él también se había presentado. Carmen Laforet comenzó con mucho ruido una carrera literaria que hoy nos parece que nunca quiso. Su primer gran mérito fue molestar a la vieja guardia del nuevo régimen, y hacerlo además con una novela que no entendieron y que además supo encontrar un público que también necesitaba algo diferente.

‘Nada’ fue un enorme éxito popular surgido de ningún sitio, en menos de un año agotó tres ediciones, y pronto llegó al cine de la mano del prestigioso Edgar Neville. Fue su protagonista, una inquieta Conchita Montes, la que decidió llevarla a la gran pantalla, e incluso ella misma fue quien escribió el guión -Neville jamás mostró mucho interés en el proyecto-. Aquí quizá hay una clave para entender la trascendencia del relato íntimo y existencialista que es la novela de Laforet: habla de cerca a sus lectores contando la vida diaria de una muchacha, trasunto de sí misma, y logrando en el proceso una identificación y conexión casi magnética con ellas pese a ser una obra personalísima.

“Me preocupo por aquello para lo que me creo dotada: la observación, la creación de la vida. Me preocupa el vigor de los personajes y la manera de exponer los hechos para que resulten claros a la luz mía, individual y me preocupa el que estos hechos queden objetivamente expuestos para que el lector pueda juzgarlos por sí mismo e interesarse por ellos, aceptarlos o rechazarlos a su gusto. No sé si, en verdad, he logrado todo esto en el trabajo realizado desde 1944 a 1955”, explicaba en 1956 –esos fueron sus años más activos, truncados por la dedicación a su matrimonio con el crítico literario Manuel Cerezales-. Porque ‘Nada es su cumbre, y su estrella, pero Laforet nunca dejó de escribir, aunque sí espació la publicación de sus novelas, relatos y correspondencia.

¿Acaso es tan terrible ser recordado por una sola obra? “El libro de la Laforet tenía tanto encanto y era tan representativo que efectivamente no iba a ser fácil superarlo. Digamos que respiraba la temperatura gozosa de la obra única y privilegiada. Luego, ya, sólo queda el oficio”, escribió Francisco Umbral sobre la autora de ‘Nada’ a propósito de su muerte en 2004 Y no pueden ser escritores más distintos. Pero ni él pudo dejar de reconocer algunos de sus méritos: “El libro iniciaba una nueva literatura española y en cierto modo jubilaba a los autores de antes de la guerra”, aunque él también quiso ver en Laforet a una escritora paralizada que “había inaugurado demasiadas cosas, había encendido demasiadas farolas y no se sentía capaz de mantener un mito que era ya ella misma”. Ya, pero ella escribió ‘Nada’ y con ella comenzó a cambiar un país.