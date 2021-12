Ver a Juanjo Sáez (Barcelona, 1972), subido a una tarima con micrófono a lo Madonna y en una sala repleta de estudiantes de Bellas Artes, fue un raro momento en una semana que ya estaba siendo bastante rara. La noche mejoró mucho cuando nos sentamos a la mesa de un pequeño pero fantástico restaurante coreano, aunque en su carta haya más platos japoneses. Pepo Pérez (Málaga, 1969) nos reunió, ya que él fue el elegido para entrevistar a su buen amigo en la primera cita de ‘Dialogando’, una curiosa iniciativa de la Universidad de Málaga. Cada uno, a su manera y estilo, han hecho más grande el mundo de la historieta española en lo que va de siglo XXI. Y esto no es una exageración. En la misma mesa estaba sentado José Pablo García, otro amigo que también ha hecho lo suyo en eso de los tebeos. No me pregunten qué hacía yo allí porque no tengo una respuesta clara –quizá no sepa explicarlo porque esta semana he dormido bastante mal-. Juanjo no les vendió ninguna moto a los estudiantes, ni tan siquiera fue a vender sus libros, lo que sí intentó fue animarles; lo que es seguro es que les alegró la tarde, porque el humor socarrón y ácido de Juanjo da para mucho. Si las semanas malas incluyen momentos tan buenos, quizá no sean tan malas. Por cierto, lo último de Juanjo es ‘Para los míos’ (Temas de Hoy, 2021), un gran libro.