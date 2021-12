«Estoy muy capacitado para no hacer nada. No soy una de esas personas de las que dicen que tienen que estar trabajando porque si no, no se realizan. No. Si yo hubiera sido rico heredero, habría estado perfectamente sin hacer nada» Aunque la sinceridad era una de las grandes virtudes de Fernando Fernán Gómez, la extensión de la obra del intérprete, escritor, cineasta, dramaturgo y académico dice todo lo contrario. El pasado 28 de agosto, el autor de ‘Las bicicletas son para el verano’, figura imprescindible para entender el desarrollo del cine, el teatro y las letras de nuestro país, habría soplado las velas de su centenario, motivo por el que este 2021 se han sucedido infinidad de ciclos y homenajes en su recuerdo.

Uno de ellos es la publicación de ‘El libro de Fernando Fernán Gómez. Antología polifacética de obra y vida’ (Blackie Books), un compendio de extractos de novelas, ensayos, obras de teatro, memorias, poemas, artículos, discursos, dibujos, notas e incluso cartas a los Reyes Magos que el prolífico actor elaboró a lo largo de su vida y que sirven de fiel retrato sobre su esencia intelectual y sentimental. Como señala Helena de Llanos, nieta del intérprete y coordinadora de este volumen junto a Jorge de Cascante, a su abuelo siempre le gustó recitar y contar historias. «Conocerlo, estar con él, era encontrarse con la fantasía, la fábula, la literatura […] Ahora está aquí, en este libro, concentrado y al mismo tiempo distendido, Fernando Fernán Gómez, un ser que conseguía hacer eso tan necesario y tristemente escaso: utilizar el arte para darle a la vida el estilo que le falta». Nacido en Lima en 1921, el pequeño Fernando llegó a Madrid con solo tres años. Su debut en la gran pantalla fue en ‘Cristina de Guzmán’ (1943), cinta a la que siguieron otros trabajos con jóvenes realizadores como Berlanga o Bardem. En los ochenta debutó como director con dos títulos que le valdrían sus dos primeros Goya: ‘Mambrú se fue a la guerra’ y ‘El viaje a ninguna parte’. Antes de conocer a su compañera de vida, Emma Cohen –que protagoniza uno de los capítulos de este volumen–, estuvo casado con la cantante María Dolores Pradera, con la que tuvo dos hijos. El actor también triunfó en el plano literario; recibió el premio Lope de Vega de teatro por ‘Las bicicletas son para el verano’ y en el año 2000 ingresó como miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Falleció en 2007, con 86 años, a causa de una insuficiencia respiratoria, dejando una estela de arrolladora creatividad de la que este delicioso y necesario volumen es fiel reflejo. El libro de Fernando Fernán Gómez. Antología polifacética de obra y vida Editorial: Blackie Books Coordinación: Helena de Llanos y Jorge de Cascante Marina Bornas Precio: 26,90 €