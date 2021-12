Mientras escucho a los Hermanos Podcast cachondearse de Paco Umbral, lo hacen a propósito de un tórrido artículo que el columnista le dedicó a la modelo Naomí Campbell en 1996 -y la verdad es que tiene tela la cosa-, recuerdo lo mucho que echo de menos leer cada mañana las columnas de quien sin duda era uno de los mayores sinvergüenzas de nuestras letras recientes. Desayunar con sus ocurrencias era una de mis razones para comprar prensa cada día –todavía Internet era una broma que no preocupaba a los periódicos-. Pero bueno, aún nos quedan sus libros. El otro día me topé con ‘Pío XII, la escolta mora y un general sin un ojo’, novela con la que pasó el trámite de ser Finalista del Premio Planeta en 1985. El libro es un poco lo de siempre: recuerdos de infancia, costumbrismo franquista, literatura de la nostalgia y la provincia… Qué le voy a hacer, a mí me encanta, aunque hoy me limito a leer fragmentos sueltos, a la caza de esa frase que me recuerde por qué le perdono todo a Francisco Umbral (1936-2007). Ya en otra cosa, leo que el presidente de los editores afirma que «No faltarán libros en Navidad» , aunque ‘El País’ advierte del colapso de imprentas y la falta de papel. En 2021, parece que nuestra industria editorial ha facturado un 15% más, lo que no está nada mal, así que nos libramos de sus quejas por un tiempo.