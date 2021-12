La juventud, esa inquietante patología finisecular, es brava; y, por lo demás, omnipresente. Se quiere, se debe, se prescribe, ser joven a todas horas: comer joven, amar joven, vestir joven, escupir joven. En la mayoría de los casos, con efectos, y efectismos, de virgen maldita, perlada de recados de paloma y en proceso de restauración; efectos, en general, ásperos a la vista, ya no digamos al tacto, y a todas luces catastróficos. Y que, para colmo, no dejan de advertirse en todas las intendencias de la vida, incluida la poesía, donde el asunto de la autocracia de la juventud ha seguido en las últimas décadas dos rutas plenamente identificables a nivel editorial. Ambas, casi sobra decirlo, de marcada tendencia testosterónica: la resurrección del fantasma de La Maga, que no deja de ser una ocurrencia rijosa, y casi punible, a partir de cierta edad y, lo que es peor, la búsqueda del jovencito elegido por los dioses para incendiarnos a todos ejerciendo de nuevo Rimbaud. Como si fuera fácil ser el nuevo Rimbaud o como si Rimbaud no fuera única y solamente Rimbaud, sino una vitola que se hereda de generación en generación para adornar la frente granulosa del último premio Adonáis. O, dicho de otro modo, como si resultara imposible vivir y escribir con dignidad, aplomo, y hasta fulgor, en la madurez.

Leer a Ida Vitale (Montevideo, 1923) es un buen antídoto para deshojar esa rosa plastificada, y con tres millones de baipás en el estambre, en la que ha devenido inútilmente la glorificación de la juventud. Especialmente, si se conjura su obra al trasluz de las manías de los tiempos y, hasta, de la finísima ironía con la que la editorial Tusquets ha tenido a bien presentarnos su último libro, en el que la autora, ya desde las mismísimas solapas, aparece definida como una de las poetas actuales más jóvenes de la literatura en español. Algo a lo que la escritora, a sus 98 años, no deja de responder con su habitual y envidiable sentido del humor. «Sí, con respecto a mi abuela, soy joven», señalaba recientemente al diario El País. Y no precisamente arremetiendo contra la atribución de Tusquets, de cuyas solapas siempre he sido admirador, sino abundando en su complicidad con la publicidad de la casa y con la conciencia de sus lectores, que saben de antemano que Ida Vitale es joven con el mismo rigor instantáneo con el que César Vallejo se declaraba eslavo con respecto a la palmera. O sea, sin importarle lo más mínimo, más allá del anclaje cronológico y de la estrechez perturbadora de los días, lo que trasladado a la poesía significa que sigue haciendo lo que siempre ha hecho. Con la misma ética, la misma actitud y el mismo estilo. También en ‘Tiempo sin claves’, su último libro, el primero que publica desde la concesión del Cervantes, que, en ningún caso, se plantea como un canto elegiaco y, mucho menos, de despedida, sino en régimen de continuidad con el interrogante de la escritura y de la propia vida.

Ganadora de casi todos los premios que un poeta puede ganar en español, Ida Vitale, sigue en plena forma en esta nueva entrega, profundizando en una marca literaria que parece beber, especialmente en la dicción, en la musicalidad, de una fuente personal casi de uso exclusivo; un timbre lleno de pájaros, de actitud y meditación frente a la extensión de la naturaleza y de la palabra, de golpes de fresca oralidad y de lecturas. Un sello, por otra parte, reconocible en toda su obra, que invade de transparencia y de autoridad este nuevo conjunto de poemas. Y que no se arruga, en su íntimo desarrollo, ni siquiera frente a urgencias tan demoledoras como la muerte y el duelo, abordadas en estas páginas con una melancolía no enlutada, que sigue ávida de vida, de pregunta, de belleza. O, de lo que, en definitiva, es la escritura de Ida Vitale, un viaje en contigüidad con la existencia, acaso complementario, compañero de la acción, de la exploración, para el que nunca, pese al dolor y el desconcierto, parecen faltarle ganas, lo que da a este poemario una profusión de temas que van desde el lenguaje a la pérdida, la luz de la mañana, el tiempo, Islandia, Kafka o la pintura. Esa necesidad de dialogar con lo que no se ve, «de asir el bien que huye», como dice en ‘A toro pasado’, de serenidad frente al abismo. Toda una lección de inteligencia, de decoro existencial, de literatura. De contrarrestar, si me apuran, el terrible y decadente empeño de ser joven.

“Ha sido adjudicado el premio de novela instituido por el semanario ‘Destino’, en memoria del que fue su secretario de redacción, el escritor Eugenio Nadal. Entre los 28 concurrentes al mismo, el jurado calificador ha elegido por tres sufragios contra dos, la novela ‘Nada’, de la señorita Carmen Laforet de Canarias”. Con este sencillo breve, ‘La Vanguardia’ anunciaba el 9 de enero de 1945 lo que fue un inesperado terremoto que inició el lento cambio de la literatura española –como española era entonces ‘La Vanguardia’, por imperativo de un franquismo que quizá nunca supo qué hacer con aquella señorita Carmen Laforet de Canarias-. Incluso hoy, en plena celebración del centenario de Carmen Laforet (1921-2004) quizá aún no sepamos muy bien quién fue aquella joven que puso patas arriba el plácido status quo de los escritores que ganaron la guerra. Porque Laforet fue una explosión, y hoy casi nos parece una leyenda, pero quizá solo era una escritora que solo quiso escribir, como una necesidad vital, y vivir su vida a su manera.

“Hemos hecho una guerra para acabar con la democracia y ahora la democracia se proclama desde un pequeño premio literario”, exclamó con enfado y rabia César González-Ruano en la Noche de Reyes de 1945 al saber que una muchacha desconocida le había arrebatado ese pequeño premio literario al que él también se había presentado. Carmen Laforet comenzó con mucho ruido una carrera literaria que hoy nos parece que nunca quiso. Su primer gran mérito fue molestar a la vieja guardia del nuevo régimen, y hacerlo además con una novela que no entendieron y que además supo encontrar un público que también necesitaba algo diferente.

‘Nada’ fue un enorme éxito popular surgido de ningún sitio, en menos de un año agotó tres ediciones, y pronto llegó al cine de la mano del prestigioso Edgar Neville. Fue su protagonista, una inquieta Conchita Montes, la que decidió llevarla a la gran pantalla, e incluso ella misma fue quien escribió el guión -Neville jamás mostró mucho interés en el proyecto-. Aquí quizá hay una clave para entender la trascendencia del relato íntimo y existencialista que es la novela de Laforet: habla de cerca a sus lectores contando la vida diaria de una muchacha, trasunto de sí misma, y logrando en el proceso una identificación y conexión casi magnética con ellas pese a ser una obra personalísima.

“Me preocupo por aquello para lo que me creo dotada: la observación, la creación de la vida. Me preocupa el vigor de los personajes y la manera de exponer los hechos para que resulten claros a la luz mía, individual y me preocupa el que estos hechos queden objetivamente expuestos para que el lector pueda juzgarlos por sí mismo e interesarse por ellos, aceptarlos o rechazarlos a su gusto. No sé si, en verdad, he logrado todo esto en el trabajo realizado desde 1944 a 1955”, explicaba en 1956 –esos fueron sus años más activos, truncados por la dedicación a su matrimonio con el crítico literario Manuel Cerezales-. Porque ‘Nada es su cumbre, y su estrella, pero Laforet nunca dejó de escribir, aunque sí espació la publicación de sus novelas, relatos y correspondencia.

¿Acaso es tan terrible ser recordado por una sola obra? “El libro de la Laforet tenía tanto encanto y era tan representativo que efectivamente no iba a ser fácil superarlo. Digamos que respiraba la temperatura gozosa de la obra única y privilegiada. Luego, ya, sólo queda el oficio”, escribió Francisco Umbral sobre la autora de ‘Nada’ a propósito de su muerte en 2004 Y no pueden ser escritores más distintos. Pero ni él pudo dejar de reconocer algunos de sus méritos: “El libro iniciaba una nueva literatura española y en cierto modo jubilaba a los autores de antes de la guerra”, aunque él también quiso ver en Laforet a una escritora paralizada que “había inaugurado demasiadas cosas, había encendido demasiadas farolas y no se sentía capaz de mantener un mito que era ya ella misma”. Ya, pero ella escribió ‘Nada’ y con ella comenzó a cambiar un país.