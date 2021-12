La importancia de la banda de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon en la historia de la música rock es bien conocida por todos. En los últimos años, y gracias al tremendo ‘revival’ que han protagonizado sus canciones, Queen ha sido objeto de numerosos monográficos radiofónicos, libros, documentales e incluso un biopic hollywoodense que fue candidato al Óscar a mejor película. Pese a todo, los amantes de la formación estaban faltos de un pormenorizado análisis sobre los orígenes creativos del imprescindible legado musical de la banda, hueco que viene a cubrir el volumen ‘Queen: la historia detrás de sus 188 canciones’ (Blume), texto que desmenuza las motivaciones de todo su repertorio.

A lo largo de más de quinientas páginas, repletas de sorprendentes y poco conocidas fotografías, el músico y compositor Benoit Clerc detalla una por una las claves de las canciones de Queen: desde la dificultad a la hora de ensamblar las tres partes de su tema más emblemático, ‘Bohemian Rhapsody’, hasta el coincidente origen de ‘We Will Rock You’ y ‘We Are The Champions’. Un sorprendente viaje por las miles de curiosidades que esconden los temas que dieron forma a los quince álbumes del majestuoso cuarteto londinense.