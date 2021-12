Mientras en España lo poco que queda por celebrar en Navidad es la Lotería, la mutación Ómicron se expande por todo el planeta que da gusto y el Tirol pasa de ser un lugar ridículo a ser uno mucho más ridículo por convertirse en refugio y fortín de antivacunas, yo me limito ya a pensar qué voy a leer en estos días fríos y lluviosos de principios del invierno. Como en las últimas semanas la vida me ha ofrecido cierto cinismo como mecanismo de defensa, pero ese defecto no lo he gastado mucho durante mi vida, creo que para aprender de qué va lo que voy a leer es unas cuantas novelas de Léo Malet (1909-1996). Sin duda, ha llegado la hora de recordar a Malet, uno de los grandes de la novela negra, y a su gran creación, ese desencantado fumador en pipa que responde por Nestor Burma cuando decide responder. Así que desaparezco y dejo que el mundo se siga deslizando hacia el precipicio de la imbecilidad. Si quieren buscarme, estaré vagando por las calles del París de los cuarenta y cincuenta; pretendo husmear por las calles más oscuras que encuentre sin llamar mucho la atención, e intentaré no pisar los cadáveres que me encuentre –respetemos la dignidad del último momento de aquellos que quizá no disfrutaron de ese lujo en vida-. A ver qué me encuentro a la vuelta de este viaje, me espero lo peor.