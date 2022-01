«He decidido que no es el momento, pero si desea publicar esto después de mi muerte con el permiso de mis hijos, por favor, tenga mi bendición». Esto le dijo por carta John le Carré (1931-2020) a su editor hace unos cuantos años. Por supuesto, ese libro ya ha sido publicado en el Reino Unido, hace apenas unos pocos meses, y ahora Planeta lo trae a nuestras librerías. ‘Proyecto Silverview’, al contrario que tantas novelas póstumas, no es una obra incompleta o escrita de forma apresurada. Esa no era la manera en la que el viejo novelista de espías trabajaba. Al contrario, esta obra llevaba terminada desde 2014, y se quedó en un cajón porque Le Carré prefirió publicar otros libros; y qué libros, porque ‘El legado de los espías’ y ‘Un hombre decente’, las novelas que hicieron sombra a ‘Proyecto Silverview’, son dos novelas excepcionales, que destacan entre lo mejor escrito por el autor de ‘El espía que surgió del frío’. Ya lo dijo él mismo: «En los últimos años disfruto de verdad de mi trabajo, no de ser un escritor, sino de escribir». Yo ya estoy contando los días para poder zambullirme en la que quizá sea la mejor novela de espías que vaya a leer en muchos años. Porque en Le Carré se podía confiar, así que si este libro llega con su bendición entonces es mucho más que bienvenido, es esperado.