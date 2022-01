Leer y escribir en pijama no es solo cosa de autónomos, que claro que sí lo hacemos, pero también hay quienes se ganan bien la vida y gastan su tiempo en ropa de dormir –era más tradicional eso de imaginar a los marqueses en pijamas de seda hasta el mediodía, pero la imaginación es cada vez menos aristocrática. Lo que está claro es que en invierno somos muchos los que fantaseamos con leer en nuestros sofás y camas todo lo que fantaseamos con leer en la piscina y no leímos –no nos engañemos más, los bañadores solo dan para bestsellers malos y revistas-. La llegada del frío, allí donde aún llegue el frío, resulta propicia para esas ensoñaciones lectoras asociadas a nuestros cómodos y cálidos pijamas. Aunque por lo general, esos pijamas se exponen más a un hartazgo de televisión que de lectura; en cambio, seguro que se cansan de acompañarnos en las seguras e interminables sesiones de escritura por WhatsApp –los haikus de estos tiempos, y qué latazo son los haikus-. Mis pijameros favoritos son Julio Camba, David Niven, William Powell y el Pato Donald –les imagino con pijamas de buena calidad y con sus iniciales bordadas-. Esto viene a cuento porque me han regalado dos pijamas en las últimas semanas- Y no he leído más pero sí duermo más cómodo, aunque solo sea porque son de mi talla actual y no de la de hace un par de años –la pandemia nos ha cambiado tanto a todos-.