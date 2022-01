Parece que los audiolibros se han abierto camino en el mercado español. Quizá la solución para salvar la lectura en nuestro país pasaba por no leer. En cualquier caso, lo sorprendente es que resulta que a los españoles nos gusta escuchar. Pero eso es lo que dicen algunas encuestas, y ya sabemos lo bien que mentimos. Lo siento, me cuesta mucho creerlo. Aunque sí conozco a oyentes de audiolibros, y alguna con muchas horas de escucha –y tiene mérito cuando las voces que escuchas son las de José Coronado, Michelle Jenner, Leonor Watling, Juan Echanove, Maribel Verdú e incluso Elvira Lindo y Rosa Montero-. Lorenzo Silva, que siempre se esfuerza por encontrar el lado positivo de las cosas, comentó en el evento virtual ‘Audio-entretenimiento, más allá del podcast’ organizado por Audible el pasado mes de septiembre, que «si se realiza un buen trabajo no cabe duda de que el audio expande matices». Yo acabo de renovar mis gafas, tarea cara y tediosa, así que voy a seguir apostando por la aburrida manera de leer de toda la vida. En cambio, ahí parece que sí voy en sintonía con los tiempos, sí que escucho muchos podcasts literarios, y los disfruto, además de comentarlos con amigos. Como alguien que ya no escucha radio, ni tan siquiera en el coche, me sorprende mi renovada conexión con la conversación ‘radiofónica’ de los podcasts.