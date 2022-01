¿Es la literatura del fracaso un gran éxito? ¿Aún se emociona alguien con esos libros en los que el protagonista es un ganador inesperado que siempre gana? Para las dos respuestas me temo que la respuesta es la misma: sí. Supongo que todo esto forma parte de la impostura en la que todos estamos enredados. No estamos en los días del triunfo de la voluntad, sino que más bien lo que reina es el falso triunfo del fracaso. Y llevo fatal la proliferación de falsos fracasados que de forma constante y grosera triunfan encada una de las desventuras que sus perezosos autores les ponen por delante –lo de Harry Potter me parece nauseabundo, por ejemplo, pero como en tantas otras opiniones creo que estoy bastante solo en eso, y temo que quien pueda acompañarme en esa disensión quizá sea un terrible compañero de viaje-. Por suerte, en estos días de anti-héroes farsantes, aún es posible buscar el sabor genuino en, por ejemplo, las tragicomedias de Pat Hobby: ese guionista que vivió tiempos mejores y que se arrastra por el viejo Hollywood, una lúcida sombra de su propio autor, un cansado y marginado Francis Scott Fitzgerald –eso sí, compruebo que en las librerías no hay una buena edición de estos cuentos que llevarse a la manos y eso me confirma la grandeza de fracasado tanto del personaje como de su autor-.a conexión con la conversación ‘radiofónica’ de los podcasts.