Superlópez se despide, y las 46 páginas de ‘Sueños frikis’ (Bruguera, 2022), el álbum que acaba de llegar a las librerías, son las últimas que Jan le va a dedicar a su creación más popular. Eso sí, Superlópez colgará la capa, en rancia expresión periodística, pero el veterano dibujante catalán parece que no piensa soltar el lápiz –cumplir 82 años y haber dibujado bastantes miles de páginas no le parecen motivos suficientes para jubilarse-. Muy de vez en cuando, durante años, casi como si se tratara de un ritual personal y discreto, he ido echando un vistazo a los álbumes de Superlópez según los iban publicando, pero casi nunca me los llevaba a casa. En cambio, no sé cuántas veces he leído los primeros álbumes – y no solo los primerísimos, que incluyen joyas indiscutibles de nuestra historieta, sino también los menos inspirados que les siguieron pero que también merecen la pena-. En fin, empiezo a estar cansado de tener que vivir tantas despedidas. A veces, cuando paso mala noche con mis ardores de estómago, miro alrededor, de forma figurada, y todo lo que veo es vacío y pérdida –dormir mal me pone de un humor fantástico-. Lo cierto es que esta semana he tenido que despedirme de un amigo, y no estoy con ánimo de pretender que me importa mucho que se dejen de dibujar historietas de Superlópez, aunque en mi pequeño mundo eso sea un acontecimiento.