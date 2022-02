Mientras Kurt Vonnegut (1922-2007) escribía lo que acabaría publicando en 1973 como ‘Desayuno de campeones’ o ‘¡Adiós, lunes deprimentes!’ (Blackie Books, 2022), el presidente de los Estados Unidos, por entonces un descontrolado, paranoico y malencarado Richard M. Nixon, se expresaba así con sus colaboradores más cercanos en el Despacho Oval: «Maldita sea, entrad allí y coged esos informes. Volad la caja fuerte y cogedlos». -Lo sabemos porque entre los muchos desatinos de Nixon durante su presidencia también estuvo el de grabar cada minuto de conversación que mantuvo en su despacho, gracias por todo Dick-. Ese era el estado de paranoia, locura, desenfreno y agitación que se vivía en la que por entonces era la sociedad más opulenta y poderosa del planeta que llamamos Tierra. Y la que fue la séptima novela de Vonnegut, quien ya era entonces una fulgurante estrella de la contracultura, pretendía ser muchas cosas, entre ellas un fiel reflejo de la estupidez y locura que aquejan a ese animal enfermo que es el ser humano.

Vonnegut siempre ha sido un escritor divertido, pero jamás uno optimista. El pesimismo alimenta el fuego interno de todas y cada una de sus páginas. Y también es así en este ‘Desayuno de campeones’ o ‘¡Adiós, lunes deprimentes!’ que llega ahora a las librerías españolas con una nueva traducción de Miguel Temprano García. Es un motivo de celebración que esta novela pueda volver a encontrar a un nuevo público, tras lustros de lo que casi pareció un secuestro por parte de Anagrama. Y que esta novela no haya estado disponible quizá haya agigantado su leyenda, pero no hay peligro de que nadie sufra una decepción: este libro es tan grande como dicta su leyenda. Como siempre pasa, alguien no estuvo de acuerdo, y ese fue el mismo Kurt Vonnegut. El escritor de Indianápolis llegó a dudar si publicarlo, y solía considerarlo de sus peores creaciones, dándole una nota tan pobre como un C –tampoco le gustó al The New York Times, pero eso no impidió que fuese un enorme éxito de ventas-.

‘Desayuno de campeones’ o ‘¡Adiós, lunes deprimentes!’ es una obra total, la novela en la que todos los intereses, obsesiones y disparates de su autor tienen cabida. Él mismo es uno de los tres personajes principales, convertido en el autor divino que todo lo decide, responsable de cada acción y palabra del libro. Sus pretensiones son tantas, y en ocasiones tan contradictorias, que el resultado es disperso, pero también brillante y magnético. Vonnegut insistió mucho en su día en que esta era su despedida de la ficción, lo que no ocurrió, y también de muchos de sus personajes –aquí aparecen viejos conocidos de sus anteriores novelas, pero muchos de ellos reaparecerán de nuevo en futuras obras-. Aquí sucede muy poco, pero se nos cuentan muchas cosas.

Con un estilo simple, casi simplón y bastante tosco, Vonnegut se lanza a experimentar sin red, y más de una vez se parte la cara al caerse de bruces. No importa. El torrente de ideas y ocurrencias que vuelca en apenas 300 páginas es desbordante. El juego de historias que se cruzan, de personajes que se chocan, las digresiones que diseccionan las convenciones sociales para mostrar el absurdo de todo lo que hacemos y decimos, las explicaciones que desnudan tantas mentiras y equívocos, termina por formar un tapiz que atrapa al lector con su pensamiento original y provocador, pero también humano y cercano – aunque a veces sea brusco y soez-. Luego está el recurso de usar sus dibujos, de trazo infantil pero de una perversidad muy adulta y divertida. Todo lo usa Vonnegut para explicar con una calma chicha, esa que antecede a la tormenta, que todos estamos locos y somos unos imbéciles de campeonato –de nuevo, este libro es desternillante pero desde un pesimismo que puede desconcertar-.

«En cuanto a mí: había llegado a la conclusión de que no había nada sagrado ni en mí ni en ningún otro ser humano, que todos somos máquinas destinadas a chocar y chocar y estrellarnos. A falta de nada mejor que hacer, nos aficionábamos a estrellarnos. A veces yo escribía bien sobre esos choques, lo que significaba que era una máquina de escribir en buen estado». Eso se obliga a decir Vonnegut a sí mismo en la parte final de ‘Desayuno de campeones’ o ‘¡Adiós, lunes deprimentes!’. Es una confesión que parece sincera sobre el sinsentido que mueve a la Humanidad, y de la que él solo es un mero testigo. Leer este libro hoy, con la contracultura muerta y asimilada en libros de bonitas portadas, sigue siendo un acto necesario. Por suerte, este no fue el testamento de Vonnegut en el campo de la ficción; siguió publicando novelas durante mucho tiempo, pero quizá siga siendo el resultado más alocado y libre de toda su obra y un brillante ejemplo de un autor en crisis consigo mismo y con todo.

No es importante, pero quizá merezca la pena aclarar el título de la novela. ‘Desayuno de campeones’ es una marca registrada por General Mills para su uso en un producto de cereales de desayuno. Y ‘¡Adiós, lunes deprimentes!’ es el lema publicitario de la lavadora Robo-Magic de Barrytron. Lo primero es cierto, lo segundo es invención de Vonnegut. Pero en su mundo todo es igual, no importa si lo ha cogido prestado de una corporación empresarial o si él se ha inventado la empresa a la que robarle sus propiedades intelectuales. Nada de esto dice mucho de la novela, la verdad.