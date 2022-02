Van quedando menos personas que crean en los libros, al menos en los libros de bolsillo, y en su capacidad para crear una sociedad mejor, una sociedad de hombres y mujeres más libres gracias a lo que han leído. Escribo esto porque acabo de enterarme de la muerte de Jason Epstein (1928-2022), uno de los fundadores de The New York Review Of Books, editor durante décadas en Random House e impulsor de Library of America, una de esas iniciativas que aquí parecen impensables: la publicación de una colección de clásicos sin ánimo de lucro, bien editados y a precios muy populares. Epstein y unos cuantos patricios más del mundo editorial estadounidense hicieron posible lo que era el gran sueño de Edmund Wilson, una colección que reuniera a los maestros de sus letras y los hiciera accesibles a todos. Yo me he criado como lector rebuscando en librerías de viejo los restos del naufragio de aquella Biblioteca Básica Salvat de Libros RTV, proyecto del tardofranquismo que pretendía ser «una aportación decisiva para difundir la cultura y para promover el libro en España». Quizá ese proyecto fue un fracaso, pero sí que nos ha dejado a muchos esa «auténtica y asequible biblioteca básica de alta calidad» que quería ser. Y es que hasta el paternalismo rancio y autoritario tuvo sus buenos momentos.