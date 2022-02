Ya no nos quedan certezas. Apenas queda algo que nos sostenga en los momentos de zozobra, y de esos no estamos escasos. Hasta hace unos días, este país podía contar con que Lola Herrera siempre estaba subida a un escenario interpretando ‘Cinco horas con Mario’. Esto ya no es así, porque la actriz se retira a los 86 años; las últimas actuaciones de su versión de la obra de Miguel Delibes son en su querida Valladolid, dónde iba a ser. Lo de Lola Herrera con ese monólogo parecía que iba a ser una esclavitud eterna, pero no. En cambio, terminado el binomio de obra y actriz, lo que sí queda es Lola Herrera como eterna gran dama del teatro, una que le debe su transfiguración a aquel primer montaje de la obra que dirigió su querida Josefina Molina, la alta sacerdotisa del culto a Lola Herrera –siempre nos quedará la película ‘Función de noche’ (1981), testimonio de unas vidas rotas que se recomponen como pueden de un naufragio generacional, con ‘Cinco horas con Mario’ como pecio al que abrazarse en el caso de Lola Herrera-. De las pocas certezas que aún nos quedan, y a algo hay que agarrarse, destaca la de que si vas a una librería siempre te van a recibir muchas novedades. Entre lo que está por llegar, que es una avalancha, me ha llamado la atención ‘Cautiverio’ (Anagrama, 2022), de la periodista Lucía Litjmaer. Ya veremos qué tal.