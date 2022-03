Los hombres que odian a todos los hombres

A Vladimir Putin le gusta ser retratado impávido delante de banderas vistiendo aburridos y tétricos trajes negros; también le gusta posar serio y descamisado a lomos de sobrios caballos mientras aguanta la respiración para simular una musculatura envidiable, y tampoco le disgusta que le veamos mientras examina algún arma con aires de experto ante la mirada admirativa de sus eunucos. Ese es el personaje ridículo que ahora ha invadido Ucrania, un país que no ha caído rendido a sus encantos de matón, aunque quizá caiga bajo sus botas manchadas de sangre. Europa vuelve a estar en guerra, y nos duele, pero no olvidamos que el mundo no ha dejado de estarlo casi ni un solo día desde hace muchos, muchos años. Y en los últimos tiempos, ese espanto de ser siniestro que gobierna desde Moscú es el responsable de muchas de esas matanzas: Chechenia, Crimea, Siria… «Siempre hay algo malo escondido en los hombres que huyen del vino, de las cartas, de las mujeres hermosas o de una buena conversación. Esos hombres o están gravemente enfermos, o tienen un odio secreto a los que les rodean». Esas palabras son de ‘El maestro y Margarita’, quizá la obra cumbre de Mijaíl Bulgákov, un escritor que para muchos es un escritor ruso, pero que hoy más que ayer debemos recordar que es ucraniano, y que tenía razón.