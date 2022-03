Esconder la cabeza entre las páginas de un libro.

Lucía Litjmaer ha debutado con bastante tino, y su ‘Cauterio’ (Anagrama, 2022) ya está otra vez en imprenta para despachar la segunda edición. Los oyentes de su ‘Deforme semanal’ nos alegramos, incluso los que aún no hemos leído su novela. Y menos mal que libros como el suyo triunfan, porque echar un vistazo a la lista de los libros más vendidos es una invitación a la depresión –creo que cuando Spengler hablaba de la decadencia de Occidente se refería a lo que los españoles iban a leer en 2022-. Como siempre que necesito un refugio, y esta semana lo necesito, creo que voy a buscar consuelo en mis clásicos de emergencia. ¿Buscaré la compañía de Jardiel o de Woodhouse? Quizá me vaya a Los Ángeles a rastrear algunos asesinatos, que tengo por ahí alguna novela de Michael Connelly aún sin leer –pienso en ‘Advertencia razonable’, protagonizada por Jack McEvoy, un periodista algo insoportable pero al que le tengo cariño-. Venga, cita larga para no pensar: «Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos; la edad de la sabiduría y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero nada teníamos; íbamos directamente al cielo y nos extraviábamos en el camino opuesto». Dickens sabía bien de lo que hablaba.