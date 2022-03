El mundo se desliza hacia un abismo tras la invasión de Ucrania, quizá la última y suicida aportación de Rusia a la Historia –creo que será la última aportación individual, porque de ahora en adelante su destino será el una nación títere de las verdaderas potencias globales: bienvenida al club-. Mientras todos nos volvemos geoestrategas, ya saben cuál es mi apuesta, son muchos los cadáveres que se acumulan en las frías tierras ucranias, en cuyas carreteras se agolpan miles de familias inocentes que huyen del cruel golpear de la Historia en sus vidas. En estas semanas de guerra, y van ya bastantes para ser una guerra relámpago, no dejo de pensar en Francis Fukuyama y su ensayo ‘El fin de la Historia y el último hombre’ (1992), que siempre me pareció la obra de un hegeliano muy optimista. Qué pena que Fukuyama no acertara en su análisis y previsión. Qué animal tan despreciable somos. Y no solo somos un asco, somos un asco aburrido. En fin, otra semana más, yo me lanzo a mi refugio de papel a pasar el rato con mi gente. Espero disfrutar de un buen rato con Mel Brooks y su ‘All About Me!’ (Ballentine Books, 2021), desternillantes y encantadoras memorias que ya va siendo hora de que se publiquen en España. En serio, este libro es necesario, porque ser un poco como Mel Brooks es una forma de hacer el mundo mejor. Busquemos solución.