Una cosa buena que sí tiene cumplir años es que si hay suerte te hacen regalos, y si tienes mucha suerte hasta te gustan. Yo he tenido muchísima suerte, la verdad. Además de una fabulosa mochila fotográfica, porque además de leer hago fotos, unos buenos amigos me buscaron un ejemplar de esa joya que es ‘Galopa y corta el viento (niños gratis*, 2022), el guión que Gonzalo Goicoechea y Eloy de la Iglesia escribieron en 1981, una película que nunca se llegó a rodar. Quizá se entienda mejor el porqué de que nadie se atreviera a producirla con esta breve sinopsis: «Galopa y corta el viento era la historia de amor imposible entre un abertzale y un guardia civil andaluz destinado en el País Vasco». Lo que niños gratis* ha logrado con esta edición, que firma nada menos que Eduardo Fuembuena, quizá el mayor experto en Eloy de la Iglesia, y que viene acompañada por un prólogo de Eduardo Mendicutti, es un logro mayor al alcance de muy pocas editoriales -quizá porque muy pocas son tan valientes y tienen tan buen gusto como esta minúscula locura-. Me gusta lo que desde niños gratis* dicen de sí mismos: «niños gratis* es una editorial. Hacemos libros todavía. Todos buenos. Aunque los libros ya no sean más que una extravagancia, aún nos apetece disfrutar de ellos. Hacerlos, leerlos y hablarlos». Pues sí, todo es verdad.