Isaac Rosa renueva la picaresca

Isaac Rosa siempre fue un escritor original e insólito, tanto en sus historias como en su atrayente y singular forma de contar. Fue así desde el principio con aquel ‘El vano ayer’, una original aproximación al franquismo y a la impunidad de la represión franquista, que también de forma sorprendente y meritoria ganó el Premio Rómulo Gallego y le abrió las puertas de la consagración literaria. Fue aquella la primera y gran novela sobre el franquismo.

Su compromiso social con su tiempo, que mira y relata con gran sentido crítico, sin ilusionismo, convierte también su literatura en excepcional en cuanto supone de valiente y alineada con aquellos que tampoco disfrazaron la negrura de la realidad, como Martín Santos, Juan Marsé o Vázquez Montalbán.

Vinieron entonces ‘El país del miedo’, sobre la demagogia de los temores urbanos; ‘La mano invisible’, y e l mundo de la precariedad laboral y ‘La habitación oscura,’ sobre la frustración de la juventud que ve truncado su futuro.

De esta manera, escogiendo un camino difícil, el de unos temas complejos y con una prosa sin artificios, Isaac Rosa es desde hace años un nombre propio en la literatura española de estos tiempos convulsos y caprichosos que aman sobre todo lo fácil y escapan de lo sutil y elaborado.

Ahora con su último relato ‘Lugar seguro’ profundiza en ese trabajo que se ha impuesto el autor, del «más difícil todavía», para ofrecer un trabajo narrativo de altísimo nivel. Con ‘Lugar seguro’, Rosa se adentra en la hermosa tradición de la novela picaresca española y a mas de actualizarla y rejuvenecerla, la enriquece con nuevos y originales planteamientos como el surgimiento de un activismo social que cree que es posible un mundo mas humanizado, o el trío de mujeres que dan fuerza al relato y representan una realidad femenina imposible en los años de la picaresca medieval.

‘Lugar seguro’ es el retrato, descrito con sangrante ironía, de tres generaciones de pícaros, granujas o sinvergüenzas: los Segismundo García padre, hijo y nieto, nacidos con el noble empeño de buscar mediante el engaño al prójimo, el gran negocio que les permita vivir como reyes y -al igual que los reyes- sin dar ni un palo al agua.

La historia la cuenta el segundo de la saga en un monólogo impetuoso e incontenible que dirige a su padre, ahora con demencia senil, cuando lo encuentra en un parque al que se había escapado el anciano.

Este le cuenta a su padre cómo cree haber encontrado el negocio de su vida: vender bunker muy baratos a los de clase media y baja; seguridad por si llega el colapso por lo que cuesta arreglarse los dientes o una quincena en la playa. Cree que es una gran idea, porque la demanda existe y va a seguir creciendo, porque está en el espíritu de los tiempos. El nombre de la empresa no podía ser otro: Lugar seguro.

El viejo ahora solo es un anciano sin memoria, pero que subiendo desde la nada en el «ascensor social» llegó a montar una red de clínicas dentales, también de bajo coste , que terminó en estafa y que le llevó diez años a la cárcel.

El menor de los Segismundo García tiene 17 años y ya apunta buenas maneras, es el mejor continuador de la saga, tiene talento, estudia en un colegio de élite. Desde pequeño supo idear formas de ganar dinero, ahora gracias al uso de la tecnología. Maneja el método dropshipping : un conseguidor a comisión entre un comprador y un vendedor. Antes, con once años revendías zapatillas deportivas y ahora es el intermediario de un negocio de apuestas deportivas, aunque se le ha ido de las manos.

Segismundo segundo lo ha intentado todo, pero hasta ahora, sin suerte, ni en los negocios, ni en su vida personal, ni en la familiar donde malvive como divorciado sin pretensiones. Por eso habla y piensa siempre desde el rencor y el resentimiento. Abomina de los que llama botijeros, que no tienen más intención que vivir de la ayuda, habitar un sitio tranquilo y asequible, criar a sus hijos en la idealizada naturaleza, teletrabajar con buenas vistas y cerca de la capital, montar pequeños negocios; son ecologistas que apoyan el cooperativismo y el comercio justo. Tratan de proponer un futuro mas viable basado en la comunidad. Pero Segismundo cree que solo «gestionan miseria y empobrecimiento. Proponen vivir con menos, y eso es un fracaso pues no pueden impedir que todos deseemos y deseemos mas. Ofrecen sucedáneos y que renunciemos a desear: a visitar Nueva York, a un buen coche, unas buenas vacaciones… Pero mientras los poderosos no renuncian a nada». Para él no hay alternativa, cuando el mundo colapse, todos nos iremos a la porra, menos los grandes especuladores y poderosos de verdad.

También el escepticismo lo domina y arguye que «cada generación tiene su revolucioncita», que terminara como las anteriores. En nada porque las revoluciones acaban siempre en la miseria».

Su única esperanza es encontrar ese otro lugar seguro donde su padre escondió una importante cantidad de dinero. Pero la senilidad del viejo lo dificulta. Le ha colocado un reloj con localizador por si tiene un momento de lucidez y en una de las escapadas que hace llega hasta el lugar del escondite del dinero.

La patria del hombre es la infancia, y allí, a su infancia pobre y de miseria es donde vuelve el viejo, al gueto de chabolas donde se crio, hoy convertido en un barrio joven y dinámico. ¿Se acordará si fue aquí donde guardó el dinero?

Este universo picaresco que relata Isaac Rosa cobra fuerza y credibilidad con la presencia de la mujer y su papel de entrega y colaboración, muy opuesto al egoísmo de los tres protagonistas varones. Yuliana, la bella emigrante que cuida del padre; Gaya, activista en la recuperación de barrios marginales o Mónica, la ex mujer de Segismundo que se pasa al mundo de los que luchan por un futuro más humano.

Y ese es el mérito encomiable de esta novela y de Rosa, que frente a las distopías catastrofistas que nos llueven, plantea una realidad posible y mejorada. No hay engaño, no hay utopía. Frente a los pícaros que quieren arrasar, hay realidades creíbles y prácticas que ofrecen un futuro y un lugar seguro para todos.