Echo un vistazo alrededor, y veo que estoy rodeado de libros y tebeos, además de por bastantes gadgets electrónicos, desde un par de teléfonos inteligentes a un televisor, sin olvidar el ordenador portátil en el que escribo y unas cuantas cámaras fotográficas –incluso mi muñeca izquierda ha sido ocupada por una pantalla-. Y esta mezcla de papel y microchips, me lleva a pensar en James Burke, el historiador de la ciencia que reflexionó sobre este fenómeno en ‘Connections’, aquella serie de televisión de la BBC de los 70, cuando la BBC producía programas que no daba vergüenza ver –y que solían tener su magnífica versión en libro-. La verdad es que también me acuerdo del malencarado de Theodore John Kaczynski, más conocido como Unabomber, ese terrorista, matemático, filósofo y neoludita que era tan aficionado al envío de cartas bomba –que fuese mala persona no significa que su análisis crítico del desarrollo de la sociedad contemporánea y las consecuencias perjudiciales del desarrollo tecnológico esté equivocado-. Pues resulta que de ‘Connections’ y ‘La sociedad industrial y su futuro’, las mejores obras de Burke y Kaczynski, no existen buenas versiones en español. Parece que nuestras editoriales no quieren que reflexionemos sobre nuestra dependencia tecnológica, aunque sabemos que odian los ‘ebooks’, que también forman parte de ese cambio.