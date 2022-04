El Comisario Montalbano cerca del final de su aventura

En el segundo encuentro público entre Manuel Vázquez Montalbán y Andrea Camilleri, en una entrevista mutua publicada por La Vanguardia en 1999, el escritor catalán celebró el éxito del siciliano cerca del final de su conversación: «Cuando el año pasado había cinco libros tuyos en las listas de libros más vendidos y todos seguíamos tu gran triunfo literario, se podían oír comentarios como este: ‘Claro, es una literatura que hace concesiones al gran público, una literatura comercial, el resultado de una operación muy bien estudiada’. El creador de Montalbano le respondió: « la cosa se ha disparado de tal modo que me he convertido en una moda, algo ridículo, condenado a ser olvidado al poco tiempo». Han pasado 23 años de esa muestra de modestia, y los lectores españoles pueden celebrar la publicación de ‘El cocinero del Alcyon’ (Salamandra, 2022), la penúltima de las novelas de Montalbano, porque lo de Camilleri nunca fue una moda, o al menos no una moda pasajera.

Pasear por las librerías españolas en estas semanas es una actividad obligada para cualquier buen lector de Andrea Camilleri (1925-2019). Y es que en pocas temporadas ha estado más activo el maestro siciliano que en esta. ‘El cocinero del Alcyon’, la muy esperada novela que casi cierra el ciclo de Montalbano, está muy bien acompañada por ‘La secta de los ángeles’ (Destino, 2022), ‘Gotas de Sicilia’ (Gallo Nero, 2022) e ‘Historias de Vigàta, Vol 1’ y ‘Conversaciones sobre literatura’, ambas publicaciones de Altamarea –el diálogo entre Manuel Vázquez Montalbán y Camilleri es una de las cuatro que recoge ese delicioso volumen de conversaciones literarias-. Porque son necesarias cuatro editoriales para dar salida a la ingente producción de un escritor que comenzó a escribir siendo septuagenario. El propio Andrea Camilleri explicó en una nota el origen de la penúltima de las novelas del Comisario Montalbano: «Este relato nació hace unos diez años no como novela sino como guión de una película italoamericana. Al final la coproducción no se hizo realidad y decidí recurrir al mismo argumento, con algunas variaciones, para el nuevo libro de Montalbano, que inevitablemente muestra la huella, quizá para bien o quizá para mal, de su origen no literario». Pues sí, el origen cinematográfico flota por todo el argumento. Se puede rastrear en la necesidad de añadir más acción de la que las envejecidas rodillas del policía siciliano deberían soportar. ¿Y qué tal es esta novela de Montalbano? De nuevo, Camilleri nos dejó su juicio: «Me gustaría señalar que el lenguaje es del todo contemporáneo, lo he actualizado por completo, y me parece una buenísima novela de Montalbano». Y sí, es una buenísima novela de Montalbano. Como es habitual en la serie, dos historias que parecen paralelas acaban confluyendo. Se trata de un recurso narrativo que Camilleri convirtió en rasgo de estilo, y que aquí se repite, aunque con alguna variación. Lo principal es el tono, que vuelve a ser ligero, con momentos de comedia, algo que tienen en común todas las últimas novelas, que lejos de ser nostálgicas nos regalan a un personaje lleno de vida –en esta ocasión casi convertido en héroe de acción más propio de un filme estadounidense, lo que casi llegó a ser-. Lo único reprochable a este capítulo de la aventuras del Comisario Montalbano es que se trata del penúltimo. Ya solo nos queda una última historia suya que leer. En pocos meses, cuando se publique esa novela postrera, sus lectores estaremos abocados a la relectura, ese placer tan propio de quienes quizá ya tengan más pasado que futuro. Por otro lado, esa toma de conciencia se trata de un ritual de tránsito inevitable en la vida, pero para el que los lectores de Camilleri quizá estemos mejor preparados gracias al buen ejemplo que nos han dado tanto el personaje como su autor. El cocinero de Alcyon (Comisario Montalbano) Andrea Camilleri

