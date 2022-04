Como llegué tarde al Rastro madrileño no encontré libros interesantes, quizá porque los que pudo haber ya los había comprado Andrés Trapiello –el escritor es un reconocido y temprano cazador-. Bueno, dudo que el autor de ‘Las armas y las letras’ y yo buscáramos lo mismo el pasado domingo: era una mañana soleada y fresca, hasta que se volvió incluso calurosa, circunstancias ideales para el encuentro de aquello que busques, más aún si vas en la mejor compañía. Yo me hice con varios ejemplares de la revista ‘Mortadelo’, un ‘DDT’, un Spiderman de Vértice, un Johan y Pirluit de la Colección Olé de Bruguera, un álbum de Spirou y Fantasio y un recopilatorio de Las Hermanas Gilda. Y como todo en la vida no son tebeos, qué se le va a hacer, pues también eché en la mochila tres libros: ‘Sociedad abierta, universo abierto. Conversación con Franz Kreuzer’ (Tecnos, 1988), de Karl R. Popper; ‘Asesinato y ánimas perdidas’ (Destino, 1996), de Robertson Davies; y ‘¡Silencio… se rueda!’ (AYMA, 1962), de Adolfo Marsillach. Ahora que lo pienso, obligado por el recuento contable, pues sí que me hice con una buena remesa de papel viejo. Es más, puede que a Trapiello lo hubiese hecho gracia el de Marsillach, que incluye un textito de Mihura y unos monigotes bastante graciosos de Manolo Summers –pensar que esta cosa tan simpática es el reflejo en papel de un programa de televisión es para deprimirse por la comparación con el presente-.