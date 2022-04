En primavera se publican buena parte de los mejores libros de cada año, así que las presentaciones y encuentros con autores proliferan como las setas. Esta pasada semana tuve que ponerme freno, porque la vida no puede ser solo lo que pasa entre un encuentro literario y el siguiente –además, todos esos compromisos me quitan horas de lectura en casa, y como alérgico al olivo que soy esas horas caseras me sientan de maravilla-. Con algo de retraso, la Casa Gerald Brenan presentó ‘Yo soy otro: Brenan y Rimbaud’ (Universidad de Almería, 2021), de Carlos Pranger, libro que da buena cuenta de la fascinación que Gerald Brenan sintió por la poesía de Arthur Rimbaud –además del certero análisis de Pranger, esta obra recoge un escrito del propio Brenan sobre su lectura del poeta francés-. No menos interesante fue el trío que formaron en un hotel malagueño Alfredo Taján, José Antonio Mesa Toré y Luis Alberto de Cuenca, a cuenta de la poesía de este último –aunque también se habló de tebeos, siempre con esa pasión sosegada de uno de los últimos caballeros de nuestra literatura-. Me perdí a Vicente Molina Foix, también en la Casa Brenan, pero es que a veces también me apetece encender el televisor o pasear tranquilo por las calles de una ciudad por fin liberada del secuestro procesional. Porque me gusta escuchar, pero más me gusta leer.