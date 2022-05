Ayer tuve que agacharme para recoger un bolígrafo del suelo, y además de cambiar mi punto de vista del mundo por unos instantes, lo que siempre es refrescante, descubrí los muchos buenos libros que tengo aún por leer y que están olvidados en las baldas bajas de mi estantería. Resulta que por ahí abajo se esconden ‘Doctor Harpo’, de Rafael Pérez Estrada; ‘Seductores, ilustrados y visionarios’, de Castellet; ‘América’ de Norman Mailer; ‘Años de vértigo’, de Philipp Blom; ‘Mi Antonia’, de Willa Cather. Y hay más, pero creo que la idea de que tengo toda una buena biblioteca por leer ha quedado bastante clara. No recordaba que esos libros estaban tan cerca de mí, y este descubrimiento me avergüenza bastante –sobre todo si sumo esos libros a los que sí recordaba que tengo y aún no he leído-. En fin, está claro que somos muchos los que vivimos en el derroche; a veces derrochamos dinero, otras simplemente vida, que es el derroche más irreparable. Lo peor es que no veo ni el comienzo de la solución. A veces, sueño con deshacerme de todos los libros que me rodean, o al menos de los que sí he leído, para quizá así ayudar a equilibrar la balanza. ¿Ha llegado el momento de vender mis lecturas al mejor postor en alguna tienda de Internet? O quizá no vuelva a comprar un regalo en mi vida y comience un lento despiece de este inútil depósito de papel.