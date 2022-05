De la fea costumbre de no pedir

Con lo mal que llevo lo de pasar facturas por mi trabajo, creo que sin duda yo daría el tipo de autor que se muere de hambre –en eso pensé al salir de una reunión en la que insistían en pagarme-. Quizá es que el siglo XVIII sea mi tiempo, pese a lo mucho que me gustan la mayoría de las invenciones de siglo XX, en cuyas postrimerías nací y me crie. Sin cine, televisión y tebeos yo no me entiendo a mí mismo. Y pienso en el siglo XVIII por algo que leí hace unos días en ’El gusto literario’ (Fondo de Cultura Económica, 1969), de L. L. Schüking: «Thomas Gray, autor de una de las poesías más famosas del siglo XVIII, la ‘Elegía escrita en un cementerio de aldea’, dejó que su editor ganara una pequeña fortuna con esa obra, pues opinaba que estaba por debajo de la dignidad de un caballero el aceptar paga de un librero por sus inventions». Y no es que yo crea haber hecho millonario a nadie, y menos con alguna poesía mía, ese crimen jamás lo he cometido, pero sí me reconozco en esa postura hidalga de no cobrar –por otro lado, en esa posición de maestros del hambre nos encontramos miles de autónomos en este país, porque no hay mayores filántropos en España que nosotros-. Si esto mío está mal, que lo está, tampoco quiero caer en la fea costumbre de Cary Grant de cobrar a sus fans por cada autógrafo que firmaba. Voy a buscar ese equilibrio que seguro que no existe.