Máximo Huerta, al que algunos conozcan como Máxim, y del que quizá incluso alguien recuerde que fue ministro, acaba de ganar el Premio Fernando Lara con la novela ‘Adiós, pequeño’. Dejando de lado el título, de inevitables reminiscencias chandlerianas, me ha llamado la atención el afán sentimental al recoger el galardón de quien fue un afamado periodista del corazón: «gracias al jurado, el hijo del camionero y la modista ha llegado a un lugar como este». El jurado de esta edición está compuesto por nombres eminentes: Ana María Ruiz-Tagle, Clara Sánchez, Fernando Delgado, Pere Gimferrer y Emili Rosales, quienes han rebuscado entre las 365 novelas presentadas hasta dar con la de Huerta. Y este premio es de los que llevan un buen cheque, salvo que alguien le quiera poner peros a los 120.000 euros que se lleva la obra ganadora -que será publicada en apenas unas semanas por Editorial Planeta-. Para mí, que como todos, Máximo es un hombre de luces y sombras, lo que pasa es que sus sombras me parecen largas y densas –es difícil no ver extraños fantasmas en sus siete días como ministro-. Por cierto, Huerta no es novato en eso de recibir galardones del Grupo Planeta: en 2014 ya se hizo con el Premio Primavera por ‘La noche soñada’. ¿Acaso aquel premio no le llevo a tan buen lugar como el Fernando Lara?