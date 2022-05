Inger Christensen y el alfabeto universal

La poesía, ese ingenio en desbandada, tiene, en su acepción contemporánea, tanto de desmesura como de íntima insuficiencia. Desde que se popularizó aquello de que todo poeta debe aspirar al silencio, tal vez por principio reactivo, al modo de los nacionalismos españolazos y periféricos, se ha asistido a un despliegue de títulos y de autores propensos a confundir la banalidad con la desnudez en un ejercicio de falsa modestia que tiene su contrapunto en los delirios exhibicionistas y la palabrería del artista adolescente. Una batalla estilística en la que no faltan apologetas ni teóricos y que en muchas ocasiones acaba provocando migraña entre los lectores, además de unas ganas impenitentes de meter la cabeza debajo del somier con tal de no exponerse a semejante competición de ridiculeces y desatinos, tan habituales entre los que desde las vanguardias ya añejas del pasado siglo pretenden humanizar la poesía arrojándola al barro y a la vida urbana y entre los que siguen, por contra, empeñados en lo sublime y en los juegos de artificio. A la medianía, y a la patología, ya saben, se llega por muchos caminos. Y más en una época propensa a la fragmentación, en la que el conocimiento parece una suma aleatoria de disciplinas independientes, con tantos tipos de poesía -hay una poesía feminista, una poesía de culto, una poesía de lo deportivo, de lo doméstico, de lo queer- como partidos de izquierda en Italia, cosa que está muy bien por la vía de la pluralidad y del desacato, pero que a ratos hace extrañar ese viejo vuelo y esa vieja aspiración de la literatura universal; la que llega a todos y no escatima, la que trasciende un campo de acción concreto y hasta la –a menudo fatigosamente intercambiable- experiencia personal del autor.

Luz hierba Inger Christensen

Editorial : Sexto Piso

: Sexto Piso Traducción : Daniel Sancosmed Masiá

: Daniel Sancosmed Masiá Precio: 19,00€ Leyendo a Inger Christensen, de la que Sexto Piso ha tenido a bien entregarnos su poesía por entregas, ahora ‘Luz /Hierba’, en traducción esta vez de Daniel Sancosmed Masiá, se tiene la sensación de retornar a ese hilo atemporal de la creación, que es el mismo que ocupaba a Lucrecio y a la filosofía, el de carecer de fronteras y emplearse en un discurso sin compartimentos estancos, capaz de situar al lenguaje en ese punto de incandescencia en el que la palabra puede abarcarlo todo, desde la ciencia y la música hasta la propia limitación del verbo, que es la que en teoría mejor define a la poesía por su intención intelectual de ir más allá de los límites de la comunicación. Christensen, candidata al Nobel, es una autora fundamental del siglo XX. Y en este nuevo volumen, que aúna sus dos primeros libros, publicados en 1962 y 1963, se aprecia de principio a fin su melodiosa y emocionante ambición. La misma que la llevaría años más tarde a publicar un poemario, Eso, sobre el origen del cosmos, o, ya en los ochenta, su extraordinario Alfabeto -ambos en Sexto Piso- en el que alcanza una cima rítmica y conceptual al embridar sus inquietudes con el patrón matemático de Fibonacci. Asuntos que pueden parecer intrincados, pero que en la poeta danesa adquieren una franqueza y una belleza expansiva, llevando a la poesía a una temperatura transparente y radical, vanguardista y clásica a la vez; coherente, además, con una noción del lenguaje, la suya, obsesionada con superar la distancia entre el sujeto y el objeto, el cuerpo y lo que lo circunda, incluyendo la emoción y la naturaleza. Un poemario único, puro Christensen. Tan cerca del silencio como de la combustión.