Feria del libro de Madrid: más libros pero no mejores

Ya ha vuelto la Feria del Libro, que en España no es otra que la de Madrid, la de las casetas del Retiro que tan bien quedan en los informativos de la tele –las demás ferias españolas son mercadillos, o así son tratadas-. Y llega este año con récords de ventas. En unos días nos bombardearán con cifras, que presumo siempre infladas, y con entrevistas de escritores en plena faena de firmar libros –es su momento de baño de masas, o de reflexión en la soledad mientras observan las colas histéricas que generan otros-. Sea como sea, esta es la edición de la vuelta a la normalidad, salvo que sea el preámbulo al desastre de la viruela del mono. En esta nueva normalidad la industria editorial ha salvado los muebles, y hasta parece que les va a dar para comprarse un pisito, mientras que la mayoría de la salas de cine ya están pensando en montar un Zara. No vamos al cine, leemos más y vemos series de televisión en nuestros salones como si no hubiese un mañana. Así está el consumo cultural español en este 2022. Desde la cueva en la que me ha encerrado mi esnobismo, a mí la lista de libros más vendidos me da más repelús que la de años pasados, la verdad –fenómeno que me sorprende porque daba por imposible un empeoramiento desde hace mucho tiempo-. Quizá podríamos recuperar el hábito de ir al cine; no todo tiene que ser leer tonterías, también podemos verlas.