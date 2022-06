Edmund Wilson, un gigante de buen corazón

Cualquier lector de Francis Scott Fitzgerald debe sentir una gratitud inmensa hacia Edmund Wilson (1895-1972). Sin el amor y la fe de Wilson por Fitzgerald jamás habríamos podido leer ‘El último magnate’ y ‘El Crack-Up’, obras que él editó con cariño y acierto tras la muerte del autor de ‘Suave es la noche’: la primera por ser una novela extraordinaria pero inconclusa, y la segunda por servir para reunir ensayos, cartas y apuntes de Fitzgerald que de otro modo se habrían quedado en ese olvido que ya le castigó en vida. Pero Edmund Wilson no es el gigante de las letras estadounidenses que es solo por ser el paladín de un escritor que él mismo ayudó a encumbrar. Wilson es el gran crítico literario de su país, un hombre de enorme influencia, indudable buen gusto y una pasión contagiosa e indiscutible por la literatura.

Lumen acaba de publicar una versión algo más accesible de ‘Obra selecta’, la fabulosa y reveladora antología que en 2009 editó y prologó el poeta mexicano Aurelio Major, quien ahora escribe un nuevo prólogo con motivo del quincuagésimo aniversario de la muerte de Edmund Wilson. Major explica el sentido e intención de su trabajo: «La ordenación de esta antología no es diacrónica, sino más bien sincrónica por temática. Todos los textos están fechados –siempre por el propio Wilson en sus recopilaciones de artículos-, para que el lector interesado pueda situarlos. Su disposición pretende mostrar cómo se gestó y fue modificándose un estilo, pero también el interés permanente de su empeño de alta divulgación». ¿Por qué todo este esfuerzo por preservar y presentar la obra de Wilson? Major da la respuesta, porque para él como «para Christopher Hitchens, Wilson es quien más cerca estuvo de convertir en Estados Unidos la crítica literaria en un arte».

Las casi mil páginas de ‘Obra selecta’ son apenas una puerta de entrada a los más de cuarenta libros que Wilson publicó en cincuenta años de trabajo incansable. Y aún más inabarcables son las páginas que llenó con sus reseñas en publicaciones como Vanity Fair, The New Republic, The Dial y The New Yorker. Así que la necesidad de una antología como esta es incuestionable. El placer que provoca adentrarse en el libro es difícil de explicar –el propio Wilson lo discutiría, pues nunca fue muy favorable a las reediciones de sus reseñas-. Aquí encontramos ensayos y artículos que provienen de colecciones como La herida y el arco (1941), The Triple Thinkers (1948), Classics and Commercials (1950), The Shores of Light (1953), lo mismo que cartas tomadas de Letters on Literature and Politics, 1912-1972 (1977).

De espíritu generoso y ánimo afable, las críticas de Edmund Wilson carecen de la bilis y el sarcasmo que suele asociarse a los críticos implacables. La suya era una labor fundadora, más pendiente de descubrir e iluminar que de arrancar malas hierbas. En ese sentido, merece la pena recordar lo que Christopher Domínguez Michael señaló en su reseña de esta ‘Obra selecta’ en Letras Libres en 2009: «Sólo le reprocharía a Major la ausencia, en la Obra selecta, de la descalificación que de Kafka escribió Wilson en 1947, pareciéndole incomprensible, no el mérito del escritor, que él emparentaba de buen grado con Poe y Gogol, sino la epidemia de teología negativa que había desencadenado». Esa ausencia persiste en esta nueva edición, quizá porque Major quiere subrayar sus aciertos, a costa de escamotear sus escasos errores –por lo mismo, tampoco se ha incluido aquí el severo juicio que Wilson lanzó sobre J. R. R. Tolkien y ‘El señor de los anillos’, que calificó de «basura juvenil»-.

Es casi un lugar común cuando se habla de Wilson el afirmar que sus críticas contribuyeron de forma decisiva en el favor del público que lograron escritores como Ernest Hemingway, John Dos Passos, William Faulkner, F. Scott Fitzgerald y Vladimir Nabokov, entre otros. También surge de su trabajo el aprecio moderno por Dickens, de quien tanto y tan bien escribió. Pero todo esto, siendo cierto, quizá sea hoy menos relevante que la importancia que ha tenido en su país el proyecto The Library of América, suerte de versión estadounidense de la colección Bibliothèque de la Pléiade, que Wilson siempre impulsó y que arrancó pocos años después de su muerte, y que aún hoy es una pieza clave en la democratización de la cultura por la que él tanto trabajó –y es que su socialismo no era de salón ni de trincheras-.

Wilson fue un hombre ocupado, y estas páginas lo demuestran, y también pueden servir para excusar el texto con el que solía responder gran parte de su correo: «Edmund Wilson lamenta que le es imposible: leer manuscritos, escribir libros y artículos por encargo, escribir prólogos e introducciones, crear citas con fines publicitarios, realizar cualquier clase de labor editorial, ser jurado de premios literarios, conceder entrevistas, dar cursos, lecturas o charlas, intervenir en radio o aparecer en televisión, tomar parte en congresos de escritores, responder a cuestionarios, contribuir en simposios, dar manuscritos para su venta, donar ejemplares de sus libros para bibliotecas, firmar libros a desconocidos, permitir que se use su nombre, dar información de sí mismo, enviar retratos fotográficos y enviar opiniones sobre literatura o de cualquier otro asunto».