Joan Didion desvela la gran mentira de California

Joan Didion nació en Sacramento en 1934, se mudó a Nueva York en 1956, regresó a California en 1964, y volvió a Nueva York en 1988, donde murió hace algo menos de siete meses. Didion fue una californiana en el exilio, pero cuyas raíces en el llamado Estado Dorado eran profundas. De su tatara-tatara-tatarabuela Elizabeth Scott Hardin, nacida en 1766, sabía poco pero de ella tenía «su receta para hacer bizcochos de maíz, y también la de sus encurtidos de picantes: su nieta se trajo las recetas al Oeste en 1846, cuando viajó con la expedición Donner-Reed hasta el Humboldt Sink». Desde ese oscuro y duro rincón de Oregon, los antepasados de Didion aún sufrieron mucho pero ya no tardaron en llegar a su destino soñado, la dorada y casi mítica California. Y allí permanecieron. Y de California escribe Joan Didion en este particular ejercicio de memoria personal y colectiva que es ‘De donde soy’ (Literatura Random House, 2022).

Aunque publicado en 2003, ‘De donde soy’ reúne en buena parte material aparecido una década antes en revistas como The New Yorker y The New York Review of Books –ella misma lo retocó para darle forma de libro y que tuviese una cohesión que no tenía en su origen-. Por primera vez se publica en español, y llega de la mano de la traducción de Javier Calvo. Poco a poco, la obra de Joan Didion tiene en nuestro país el reconocimiento y los lectores que merece –hay que reconocer el esfuerzo de Literatura Random House-. Como bien saben los lectores de Didion, que estas páginas fuesen publicadas primero en papel satinado destinado a los kioskos no solo no las señala como material de segunda clase, sino que indica que nos encontramos ante la mejor Didion, una escritora que dio buena cuenta de la historia y el estado mental de su país en publicaciones como Vogue, Life o Esquire.

Didion convierte este material de origen disperso en «una exploración de sus propias confusiones» sobre California. Porque una clave que desvela la escritora es la importancia de la amnesia como argamasa de la historia y la mentalidad californianas. Además de un repaso a los orígenes de su familia y su llegada a Sacramento, Didion teje esta colcha con relatos sobre escritores, la importancia del ferrocarril, la industria aeroespacial, el mito del individualismo californiano frente a su verdadera dependencia del Gobierno Federal, los depredadores sexuales, el fin de las falsas clases medias, las relaciones entre los grandes magnates, la necesidad del agua y su uso para la transformación del territorio, las prisiones… Todo lo cose en este gran tapiz multicolor que es su reflexión sobre California.

Sin duda, la aproximación de Didion es original y personal, resultado de su particular forma de mirar. Incluso se reprende a sí misma por haber tenido una mirada poco profunda en su juventud, cuando ella también creyó en la mitología falsificada de California. Ya en la madurez, Didion no puede evitar cierto disfrute en desentrañar las mentiras del sueño californiano, ese mito podrido y falso del que ella y su familia participaron. No es una aguafiestas, pero de ningún modo ella está dispuesta a fantasear con ese sueño dorado que sabe que no es su querida California. Resulta que los pioneros llegaron a esas tierras no para disfrutar de una libertad fugaz sino con el afán de apropiárselas o arañarlas en busca de riquezas inmediatas. Pero ni eso no fue del todo posible, pues la California que desvela Didion, no la que pudo ser sino la que ha sido, nació del amaño entre empresarios desalmados y un Gobierno Federal ambicioso y despiadado –eso quizá lo sepan mejor en México-.

Puede parecer que un libro así es amargado y triste, pero esa es en parte la originalidad de Joan Didion. ‘De donde soy’ no comparte el espíritu de esos iluminados que nos gritan la verdad en una esquina, con la mirada perdida y el verbo salvaje, borrachos de su verdad. Joan Didion ama su California, con sus imperfecciones y desmanes. Aquella sigue siendo la tierra de su familia, y la suya. Y si la amó cuando creyó en su gran mentira, también lo hace cuando enumera sus defectos.

La mayor carga emocional en ‘De donde soy’ se encuentra, y es lógico que sea así, en las muchas páginas dedicadas a su familia. Y en especial, cuando habla de sus padres, y en concreto de sus muertes. Ellos, quizá más aún su madre, son su California. «Tras la muerte de mi madre me encontré a menudo pensando en las confusiones y contradicciones de la vida de California, muchas de las cuales ella había encarnado».

California se quiso identificar durante mucho tiempo como la tierra prometida posible y tangible, casi el nuevo mundo del nuevo mundo. Sabemos que no es así, y lo sabemos mejor gracias a escritores como Joan Didion. Y ahora con ‘De donde soy’ ya no solo sabemos que es una mentira en la que queríamos creer, sino que también podemos atisbar cómo es de veras esa ensoñación colectiva, qué esconde bajo la piel y qué nos ocultaba el decorado de esa gran ilusión. Porque, de algún modo, California está hecha del material con el que se fabrican los sueños, tal y como dijo una vez Sam Spade en ‘El halcón maltés’.