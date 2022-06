‘1795’: el final de la Trilogía de Estocolmo

Los lectores de Niklas Natt och Dag, el autor sueco de apellido impronunciable que ha revolucionado el género de la novela histórica, están de enhorabuena con la publicación de ‘1795’ (Salamandra), volumen final de una demoledora trilogía de intriga que nos invita a un nuevo viaje, terrible pero fascinante, al turbulento y maloliente Estocolmo de los años que siguieron al asesinato del rey Gustavo III.

De los libros de este escritor de familia nobiliaria impactan tanto su crudeza a la hora de retratar con espeluznante detalle la miseria que asolaba a la mayoría de la población de la época como su pesimismo en torno a la naturaleza humana. Es necesario advertirlo una vez más: la crudeza que muestran estos libros en muchos de sus pasajes puede no ser apta para el lector más sensible porque Natt och Dag, que cita ‘El nombre de la rosa’ de Umberto Eco como una de sus mayores influencias, no ahorra detalles al describir lo peor del ser humano: esa desconcertante capacidad de crueldad que tiene hacia sus semejantes. No en vano, el Siglo de las Luces, el del racionalismo y la Ilustración, fue también el de la guillotina o el esclavismo, y generó además otro tipo de horrores como una serie de sociedades secretas integradas por nobles y poderosos que se entregaban a espeluznantes orgías de sangre, tal y como reflejan los escritos de Sade.

Todas estas tinieblas humanas desfilan a lo largo de la ‘Trilogía de Estocolmo’, en cuyas páginas resuena siempre un eco de aquella famosa sentencia de Hobbes («el hombre es un lobo para el hombre»). La historia de ‘1795’ retoma los acontecimientos justo donde los dejó el anterior libro. Tras el incendio de un orfanato en el que perdieron la vida más de un centenar de niños, la improbable pareja de investigadores formada por Mickel Cardell, un guardia manco veterano de guerra, y el sagaz aunque inestable investigador Emil Winge, continúan buscando al detestable Tycho Ceton (el villano de la función), que prepara un perverso plan para volver a ganarse el favor de la depravada orden de los Euménides. Junto a Cardell y Winge, el trío de protagonistas de la novela se completa con las andanzas de la joven Anna Stina Knapp, misteriosamente desaparecida tras la muerte de sus mellizos en el incendio del orfanato.

La imagen más poderosa de ‘1795’ vuelve a ser, sin embargo, la propia ciudad de Estocolmo, y el enjambre humano que la habita. La denominada ciudad entre puentes es un pozo de miseria y hedor para los más desfavorecidos, y un nido de corrupción en las altas esferas.

El autor recrea con maestría desde los cuartuchos y sótanos del pueblo hasta los palacetes, comisarías y teatros en los que, entre sombras, maquinan los poderosos, pasando también por tabernas, lupanares o comunas religiosas donde los que no tenían buscaban algún consuelo espiritual a una realidad tan desesperanzadora. Una Estocolmo impactante, donde la inmundicia, las chinches o las enfermedades eran moneda común en cada esquina de su laberíntico trazado.

1795 Autor: Niklas Natt och Dag

Niklas Natt och Dag Editorial : Salamandra

: Salamandra Traducción : Pontus Sánchez

: Pontus Sánchez Precio: 19,95 €

Natt och Dag ha venido insistiendo a lo largo de estos años en que nada de lo que describe en sus libros es exagerado sino que, incluso, está algo rebajado en cuanto las espantosas condiciones de vida y abusos de poder que recogen algunas narraciones de la época. Así, entre montañas de escombros y residuos, asistimos en ‘1795’ al desenlace de la trama y al destino final que el autor otorga a cada uno de los personajes, Winge, Cardell y la joven Knapp. La muerte hará acto de presencia aunque también, en medio de tanta podredumbre, habrá un destello de vida y de esperanza que escapará de las fauces del infierno de Estocolmo. Con este tercer volumen se cierra un arco literario de altura que ha colocado a su creador como una de las figuras más estimulantes del thriller histórico europeo al que habrá que seguirle la pista para comprobar si su obra futura mantiene la excelente calidad de su debut.