Tú crees que te vas de vacaciones a Portugal, y de repente te encuentras en Don Cecilio, comercio sevillano dedicado al coleccionismo. Y sales de allí encantado porque has encontrado un ejemplar de ‘Rumbo Sur’, revista del Club Juvenil del Monte que en los años 80 logró lo imposible: que una publicación de una Caja de Ahorros fuese interesante. Eran los años 80, y en este país aún había ilusión y esperanza. Esa misma ilusión y esperanza es la que alimenta la leyenda de que en Don Cecilio atesoran y exponen una gabardina de Colombo que el mismísimo Peter Falk donó en 1981 -he puesto a investigar este caso a las dos creadoras de ‘Hermanas y Sabuesas’, mi podcast favorito, cuya escucha en Ivoox es más que recomendable en estos días de descanso y canícula-. Mientras que mis padres cuando viajan a Portugal aún te traen una toalla y algún adorno con forma de gallo, yo me reafirmo en mi afán de disimular mi edad y lo que traigo son polvorientos discos de vinilo -y creo que eso me envejece aún más-. Lo que no he hecho, ni en la playa ni en la piscina, ha sido leer. Estas son mis vacaciones, y en mis vacaciones no se lee. Se compran tebeos, revistas y algún libro, casi todos ellos para regalar, pero no se abre un libro ni para comprobar el precio: mi confianza en los comerciantes se vuelve tan ciega como gigante es mi pereza. Lo que no sé es como he sacado tiempo para escribir.