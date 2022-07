No ha habido suerte, Pedro Sánchez no ha prometido libros gratis en su primer Debate sobre el estado de la Nación. Parece que entre las medidas que muchos calificarán de populistas, lo de regalar libros no encajaba –aunque leemos más que antes del Covid-19 creo que la lectura todavía no está tan de moda como para que entre en el radar de los asesores del presidente del Gobierno-. En fin, otra vez será. Pero si eso es una pena, porque unos libros gratis nos vendrían de perlas a todos ahora que la inflación los va a poner a precio de caviar, la verdadera pena en estos días ha sido la muerte de José Guirao, uno de los pocos ministros de Cultura que ha dignificado ese cargo. Con Guirao se ha ido una manera elegante y efectiva de gestionar proyectos culturales. Lo que ha quedado es lo de siempre, gente que inaugura y no sabe muy bien el qué –si todo político es un farsante, lo que caen en puestos culturales suelen ser auténticos cómicos de legua-. En otro orden de cosas, y como en verano leo mucho menos que en cualquier otra estación del año, mato mi tiempo pensando en los libros que están por venir –es mi versión de los veranos de los hinchas del fútbol, con sus sueños sobre fichajes y victorias, y sé de lo que hablo porque fui uno de ellos-. La pena es que venga lo que venga en otoño lo tendremos que comprar, nada de libros gratis.