Luminosa crónica de aquel verano inolvidable

Alejandro Pedregosa se define como un poeta que ocasionalmente escribe novelas o relatos. Se nota. Para bien. Y dice que escribe corto y lento con especial atención a depurar el texto. Esa es la clave: la sencillez trabajada, el ritmo adecuado que mece al lector, lo trae y lo lleva sin ampulosidades.

Pedregosa, hay que decirlo ya, ha escrito una novela llena de matices, cautivante, atractiva, con un tono en el que se mezcla la voz del escritor, narrador, y la del protagonista, «el chaval». El escenario es Marbella, no se dice, podría ser una ciudad cualquiera, una aldea universal, un escenario costero más.

Para quien no conoce tal ciudad ni esa época resulta interesante el contexto, claro, pero para quien, es el caso del cronista, surfeó tal época (finales de los ochenta) en ese sitio, la lectura resulta ser también la crónica de un tiempo y un espacio atinadamente descrito.

‘Siempre es verano’, en cuidada edición de la exquisita editorial granadina Sonámbulos, es una novela breve, bien escrita, amena y con potentes descripciones que retrata la adolescencia y el despertar sexual (¿hay otro?) de un mozalbete que vive con su madre y con su abuelo impedido; el padre murió. Asistimos a los primeros magreos en los, ay, espigones ya inexistentes, a las tardes de playa, a la camaradería colegial, a los ligoteos en los bares del puerto deportivo, a las moragas, a los lances con los guiris y las madrileñas y a las emociones aspiracionales de quienes viven en la parte más alta, menos rica, de la ciudad. No falta sentido del humor. Ni tampoco un misterio y un personaje inesperado que resuelve, no haremos spoiler, una tensión, un misterio, una duda. Pedregosa no exalta al muchacho protagonista ni lo humilla, ni destila compasión hacia él como personaje, dado que al fusionarlo con él mismo, con «el escritor», lo incorpora como diseñador de la historia. Un juego que sale bien. Y hay una precisa e interesante, intermitente, narración de cómo el chaval va adquiriendo madurez. Madurez es estar seguro de cuál fue el verano de nuestra vida y comprender que no habrá ya uno igual.

En ‘Siempre es verano’ no falta humor ni una brizna de saludable procacidad. Se lee con gusto y refresca. Ilumina. La historia es el reflejo de ese tiempo que en toda vida se vive como si jamás fuera a llegar el otoño. O sí.