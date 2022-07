Natalia Ginzburg: Léxico familiar

En todas las familias se va creando a lo largo de los años un lenguaje propio, nacido de la complicidad y el sentido de la pertenencia a un grupo, un lenguaje selecto y lleno de identidad. Son palabras recurrentes, frases que se repiten a diario para señalar algo, palabras que se convierten en símbolos de una situación particular y que solo son descifrables por sus miembros.

Natalia Ginzburg, la menor de una familia judía de cinco hermanos, nos cuenta en un libro memorable, ‘Léxico familiar’, que ahora reedita Lumen, la pequeña historia de los suyos, los Levi, una narración de tono memorialista cuajada de recuerdos a la manera proustiana. En ‘Léxico familiar’, Natalia Ginzburg hace un inventario de frases, dichos, sentencias que compusieron la impronta proverbial de su familia para reconstruir sus memorias en los tiempos difíciles de la Italia fascista de Mussolini, más difíciles aún para una familia judía, antifascista y nada apegada a las tradiciones del catolicismo reinante.

«Mi familia me parecía muy diferente a las demás. No iban a misa los domingos como el resto de las personas, no rezaban a Dios, se burlaban del papa y del rey». Así eran lo los padres y los hermanos mayores de Natalia. Su padre era muy severo y todo se iba en regañarles : «¡No hagáis groserías!», «¡No seáis palurdos!», les gritaba cuando estornudaban en la mesa o hacían algo fuera de tono.

La elección de las palabras, el colorido de la jerga familiar y las frases recurrentes son el verdadero corazón de la novela. Todo está encerrado ahí. Desde la infancia hasta los años cruciales de la Segunda Guerra Mundial, uno se da cuenta de que la esencia de su familia está en esas pequeñas expresiones recurrentes, frases hechas y muy simpáticas, que tiñen toda la novela.

Cada situación y frase escuchada se pone blanco sobre negro y brilla con una nueva luz fruto de la magia más antigua del mundo: la escritura. La magia que destapa Natalia Ginzburg y que permite que al leer ‘Léxico familiar’, el lector no se vea excluido de un grupo familiar al que no pertenece.

La memoria es una perenne fuente de inspiración de las obras de Natalia Ginzburg. En ‘Léxico familiar’ deja trabajar a la memoria, y dota al relato de un lenguaje de tono intimista en el que el lector se ve atrapado por esa manera de narrar tan característica, por el distanciamiento y, al mismo tiempo, la complicidad que se produce de la manera más natural y sencilla, que es todo un arte. En Ginzburg las palabras siempre parecen más importantes y verdaderas que los hechos. Ella todo lo hace fluir, como si fuesen lo único que realmente importa. Aparece así el encanto de su prosa siempre poderosa, lo atractivo de su narrativa al retratar los recuerdos familiares y la realidad que percibía con gran sensibilidad y honestidad lo que le ha permitido trascender con sentido de permanencia mas allá de su época, narrado con un lenguaje directo y hermoso.

Pero además de usar este léxico particular y totalmente personal para identificar a los miembros de su familia lo emplea también como una oportunidad para contar eventos, hábitos e historias que les conciernen. Así ‘Léxico familiar’ sirve a Natalia Ginzburg para reencontrarse con su juventud, sus inicios como escritora, su relación con el grupo de intelectuales antifascistas ligados a su primer marido, Leone Ginzburg, que marcará definitivamente su vida y su actividad literaria. Ahí están Italo Calvino, Carlo Muscetta, Giulio Einaudi. De algunos de ellos deja recuerdos y semblanzas imborrables, en particular de su amigo Cesare Pavese.

Con ‘Lexico familar’ ganó el prestigioso premio Strega, en 1963. Fue entonces cuando le soltó a Oriana Fallaci, entonces en la cumbre de su carrera periodística, aquello de que siempre había querido escribir como un hombre, que fue un bombazo en boca de aquella mujer luchadora antifascista y comunista. Su traducción literaria era clara: la buena literatura necesita dejar a un lado los sentimientos y hacer de la sorna y de la ironía la lupa con la que mirar al mundo.

La novela retrata también a una clase , la burguesía, que es la de la escritora, cuyos vicios son reiteradamente censurados, como su mediocridad, su cobardía, su oportunismo, su defensa de los privilegios. El período histórico y las circunstancias político sociales son también perfectamente dibujados: los años del fascismo, de la guerra y de la resistencia. Así como también el área geográfica es la misma: la ciudad de Turín y sus alrededores. Es ‘Léxico familar’, es Natalia Ginzburg, la escritora a la que siempre deberíamos volver.