Paso en coche por una avenida, o lo que a mí me parece que es una avenida, y veo unos carteles mal pegados a unas ventanas y en ellos se lee: «De, Tec, Ti, Ves», a sílaba por cartel. Y ya me pongo a fantasear. ¿A quién no le gusta un detective? No necesito que fumen sin descanso o que sus oficinas estén destartaladas y polvorientas, a mí me gusta un detective aunque haga yoga y coma sano –de hecho, mis favoritos son los aficionados, esos metomentodo que no hacen más que fastidiar a criminales serios y profesionales-. Hace unos días me compré en un mercadillo un ejemplar en muy buen estado de una novela de Spenser, la gran creación de Robert B. Parker. Es una edición de bolsillo con su lema ‘Serie de TVE’ en una esquina y con esta perla en la contraportada: «Con un papá paranoico y una mamá ninfómana, SPENSER era la única posibilidad de salvación para el pobre chico». Este disparate se publicó en 1988 bajo el sello Arín, una aventura de la editorial Ariel en el mundo de la ficción policiaca. Y también por cosas como esta adoro a este género. Sobre esto, y más, ha escrito muy bien Ramón del Castillo en ‘Divinos detectives. Chesterton, Gramsci y otros casos criminales’ (Círculo de Bellas Artes, 2022), libro más que recomendable para todos aquellos que aún creen que los que leemos estas novelas somos lectores de tercera