Dicker, la novela policiaca como montaña rusa

Acaba el verano, España regresa a su rutina y una de las pocas certezas que nos deja este tiempo vacacional, además de que eso del Cambio Climático no es una broma, es que tanto en la playa como en las piscinas y casas de campo el libro que más se ha leído ha sido ‘El caso Alaska Sanders’ (Alfaguara, 2022). Porque Joël Dicker (Ginebra, 1985), que parece haber cerrado con este volumen la trilogía de Marcus Goldman, ha ocupado de nuevo lo más alto de las listas de ventas durante semanas –y sigue, porque a esta novela aún le quedan más ejemplares por vender-.

Fenómenos como el protagonizado por Joël Dicker no suceden tan a menudo como le gustaría a la industria editorial. Y es que todavía no es posible fabricar en serie novelas de éxito, pese a que muchos parecen creerlo –quizá ya estén probando una Inteligencia Artificial, pero no es de dominio público- . Solo con los dos primeros capítulos de lo que ahora es la trilogía sobre Marcus Goldman, Dicker ha vendido más de 15 millones ejemplares y recibidos galardones de prestigio como el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa. Pero cuando escribió ‘El caso de Harry Quebert’ (2009), el escritor ya había sufrido el rechazo de ver sin publicar las cinco novelas que había escrito antes. Eso sí, en el momento de publicar la segunda parte en 2015, la fantástica ‘El libro de los Baltimore’, Dicker ya era uno de los autores más aclamados y leídos del mundo.

Eso sí, no parece que sepamos producir éxitos de ventas surgidos de la nada, ¿pero pueden ser clonados? Quizá eso sí se pueda hacer. Porque lo que Joël Dicker sí ha logrado es una fórmula, una cuyo manual aplica de nuevo a rajatabla en esta desbordante ‘El caso Alaska Sanders’. Lo que Dicker nos propone a los lectores en sus libros es que nos apretemos bien el cinturón de seguridad, y que en caso de marearnos en las montañas rusas que son sus novelas no dejemos de recordar que al final todo acabará bien, o más o menos bien. Porque Dicker dirige un circo de cinco pistas en el que mientras los elefantes rodean a su domador en una, los payasos se lanzan tartas en otra al tiempo que un trapecista se juega la vida con un doble salto mortal encapuchado. Y lo que debería ser un espectáculo estresante e imposible de seguir al completo, resulta un apasionante viaje en el que no pierdes ningún detalle.

A golpe de sorpresas, con una estructura en varios tiempos y una tensión y ritmo implacables e impecables, ‘El caso Alaska Sanders’ vuelve a enganchar y ganar a un lector que quizá crea que esta vez no le van a pillar desprevenido. Pero nos pillan. Ese es el motivo por el que volvemos a esa América un tanto falsa, por limpia y estereotipada, en la que Dicker desarrolla sus tramas inverosímiles. Las casi 600 páginas del cierre de la trilogía de Marcus Goldman son una justa y lógica continuación estilística de los dos volúmenes previos, y un regalo para todos aquellos, y son muchos, que queríamos más historias complicadas protagonizadas por Goldman.

Por cierto, entre los muchos ingredientes con los que cocina Dicker las tramas de ‘El caso Alaska Sanders’, reaparece Harry Quebert, y quizá ese sea el mejor regalo que Dicker ofrece a sus lectores más veteranos. Y cabe preguntarse, por qué no, si el éxito de estas novelas aguantará el paso del tiempo, sin duda el juez más cruel y que suele encontrar culpable a tantos éxitos de temporada. Aquí va una respuesta apresurada: sí, estas novelas se podrán seguir leyendo sin pasar vergüenza alguna dentro de muchos años.

En ellas hay una literatura tan ligera como válida, un entretenimiento puro que juega con la credibilidad del lector, que acepta encantado todos los engaños que se le proponen porque a cambio recibe esa rara sensación de no querer acabar de leer un libro.