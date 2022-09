Elvis sigue vivito y coleando

Puede que sobre Elvis esté ya todo dicho, pero no por ello deja de ser un personaje fascinante y a descubrir por muchas generaciones. Y es que la leyenda del ‘rey’ del rock and roll sigue estando detrás cada escenario, de cada canción, de cada forma de interpretar... Por muy descabellado que pueda sonar esto, incluso los bostezos de Bad Bunny no son más que una actualizada versión de aquella socarrona manera de entonar con la que Elvis hizo enloquecer a sus incontables legiones de admiradoras. Tomando la profunda sonoridad del góspel y el blues –por entonces géneros underground– y llevándola hacia las cadencias del country folk, la música salida de la coctelera de Elvis marcó una profunda brecha entre la juventud y el mundo adulto de mediados de los años cincuenta, iniciando una revolución que no ha vuelto a repetirse, ni de lejos, por ningún otro movimiento cultural juvenil.

Con él tomó forma el gran espectáculo del rock, con sus provocaciones, transgresiones, excesos, estados de locura colectiva, astronómicas ventas de discos, adicciones y demás elementos que siguen siendo hoy parte esencial del universo musical. Como indica el periodista Manuel López Poy, autor de ‘Elvis. El hombre y el mito’, el cantante de Tupelo fue considerado «el mayor icono cultural del siglo XX», aunque también fue criticado despiadadamente cuando su estrella dejó de ser la más brillante de la constelación musical surgida tras su estela. Con motivo del estreno de la película de Baz Luhrmann, López Poy desarrolla en este interesante libro un detallado recorrido por la biografía y legado artístico de Elvis. Un cronológico relato salpicado anécdotas y que pone sobre la mesa los fascinantes logros del cantante y también su oscuro declive. El texto ofrece, además, una guía con el repertorio básico del ‘rey’ y las películas que protagonizó. Elvis nos dejó en 1977, pero su impronta en el show business sigue vivita y coleando. Porque, aceptémoslo, todo lo que hoy vemos sobre un escenario, ya lo hizo antes Elvis. Elvis. El hombre y el mito Manuel López Poy Editorial: RedBook Ediciones. Precio: 21,00 €