Que el otoño es la mejor época para pasear y mirar libros es una de las pocas verdades con las que salgo a la calle. Con esa idea en mente me fui a echar un vistazo a la II Feria del Libro LGBT de Málaga, que la semana pasada convirtió la céntrica Plaza de la Merced en un lugar mucho más civilizado. Además de encontrar allí unas cuantas buenas librerías, como Proteo, Suburbia y Luces, también algunas editoriales montaron su tenderete. Y es que da gusto poder charlar no solo con quienes venden libros sino también con quienes los hacen. La buena gente de Niños Gratis estaba allí, y tras conocerlos puedo dar fe de la verdad de su propia descripción: «Niños Gratis* es una editorial. Hacemos libros todavía. Todos buenos. Aunque los libros ya no sean más que una extravagancia, aún nos apetece disfrutar de ellos. Hacerlos, leerlos y hablarlos». Me llevé una buena conversación, un libro excelente y una necesaria lección de humildad: porque a veces peco de creer que sé lo que se publica en España, y resulta que han pasado dos años desde que Niños Gratis publicó ‘La cabeza a pájaros’, de la maravillosa Marta Fernández-Muro, actriz reconvertida en escritora, y yo estaba tan feliz sin saberlo. Esta novela es un relato familiar y la crónica personal de una ciudad, un Madrid tan galdosiano como tierno que merece la pena conocer.