Una pareja, en un apacible día de playa, juega a las palas en la arena, y tras un revés fallido a uno se le escapa la pelota, ha de ir a buscarla junto a un poste que sostiene un cartel en varias lenguas, que reproducen el mensaje sórdido de que esa playa es de uso exclusivo para personas blancas. Desde 1948 hasta principios de los años noventa se impuso en Sudáfrica el régimen antidemocrático y racista del apartheid, palabra del afrikáans, una lengua que deriva del neerlandés, y que significa separación, es decir, de esta manera burda se pretendía expresar la segregación de blancos y negros. La rivalidad entre grupos de origen europeo que dominaban este país rico en diamantes, oro, y platino, provocó que los más racistas alcanzaran el poder y se opusieran a la igualdad de derechos entre blancos y negros durante cinco décadas.

El Premio Booker, uno de los más celebrados en lengua inglesa, galardonó en 2021 ‘La promesa’ de Damon Galgut, novela que comienza en los últimos años del apartheid, donde una familia blanca en decadencia ha de afrontar no solo sus conflictos, sino también la evolución del país en las décadas siguientes, desde la abolición del apartheid, al rechazo en las generaciones más jóvenes de lo que representa en esta familia que no se cumpla la voluntad de la madre, que tras su muerte deja una casa en herencia a Salomé, una mujer negra que había trabajado para ellos. La editorial Libros del Asteroide nos presenta esta historia que, además de la calidad literaria por la fue premiada, nos invita, como muchas grandes obras de la literatura, a reflexionar sobre los padecimientos humanos. Respecto a esto último conviene hacer un inciso sobre la reciente entrevista a la filósofa Marina Garcés en la revista El Cultural, donde nos brinda una clave que puede ser útil para enfocar la lectura de esta novela, y es que a veces «no queremos ver que el mundo global se ha construido sobre muchas heridas, desigualdades, peligro y dolor», como podemos recordar en la historia de Sudáfrica, que la abolición del apartheid no sucede hasta hace tres décadas, y que la liberación de Nelson Mandela y su presidencia del país no fue hasta los años noventa.

La técnica del autor, que destacó el jurado del Premio Booker, y que él mismo explicó en la charla del auditorio de la Fundación Telefónica, en Madrid, con la escritora Inés Martín Rodrigo el pasado 27 de septiembre, se podría denominar el zoom de Galgut, que consiste en pasar del narrador omnisciente en tercera persona al narrador personaje. El autor lo explicaba con la lógica visual del cine, donde el narrador se comporta como una cámara, de manera que se pueda acercar o alejar al punto de vista de los personajes, intercambiando la voz de la primera a la tercera persona. Esta técnica sirvió a Galgut para intercalar distintas voces, pues considera que Sudáfrica es un país polifónico. No obstante, los protagonistas en la novela son personajes blancos, con los que el autor busca incomodar al lector con problemas aún no cerrados en Sudáfrica, pues, como dijo Galgut en su presentación de la novela en Madrid, con la abolición del apartheid la élite dominante entregó el poder político, pero no el económico, es decir, que la situación de pobreza aún se focaliza mayoritariamente en la población negra. Por otro lado, para el autor es importante los saltos temporales en el desarrollo narrativo, y para ello utiliza los cuatro funerales que se producen en la novela.

Damon Galgut La promesa

Editorial : Libros del Asteroide

: Libros del Asteroide Traducción : Celia Filipetto

: Celia Filipetto Precio: 20,95 €

Damon Galgut, que pronto cumplirá 59 años, es natural de la ciudad sudafricana de Pretoria. Estudió arte dramático en la universidad, y desde muy joven tuvo muy clara su aspiración de escribir, hasta el punto que publicó la primera de sus nueve novelas a los 17 años. Galgut decía que él como escritor se sentía como Picasso, en relación a una anécdota del pintor malagueño que en una ocasión dijo que si le hubieran encerrador en una cárcel sin pinceles, él habría pintado con la lengua.

Galgut cuenta que para desarrollar el argumento de su novela tomó como partida dos anécdotas que le contaron dos amigos, la primera, fruto de una conversación donde hablaban sobre varios funerales en una misma familia, de modo que el autor comenzó a idear una saga familiar. Y la otra anécdota, de un amigo que le hablaba de cuando su madre pidió en el lecho de muerte que le dieran una parte de sus tierras a una criada, y que la familia se resistió a hacerlo durante muchos años.

‘La promesa’ es, de algún modo, una metáfora de situación de Sudáfrica, la promesa de entregar esa casa a Salomé, una historia psicológica en un contexto de desigualdad, donde la memoria flota suspendida en el tiempo.