En 1962, hace sesenta años, un joven Carlos Fuentes con La muerte de Artemio Cruz, y antes con La región mas transparente conmocionaba el mundo literario mexicano y latino americano y Fuentes cierra con juicio crítico la novela de la revolución mexicana a la vez que abre lo que él mismo llamó como nueva novela hispanoamericana. La conmoción era doble pues de un lado Fuentes renovaba totalmente la tradición novelística de la literatura mexicana con un nuevo modo de narrar, donde exhibía el dominio de los géneros literarios, además de ofrecer una variada gama de enfoques, voces y formas narrativas hasta entonces desconocido; de otro les descubría a los mexicanos como su gran revolución, cantada y glorificada, fue realmente un fracaso al ser una revolución traicionada. Lo inició con La región más transparente y ratificaba después su condición de escritor universal con ‘La muerte de Artemio Cruz’, donde volvía a abundar en la revolución traicionada, recordada en su lecho de muerte por el poderoso empresario Artemio Cruz que no dudó en traicionar a la revolución para lograr fortuna y poder.

Se cumplen sesenta años de ello, y la editorial Alfaguara, con la que Fuentes publicaba en España, ha querido conmemorarlo con una edición extraordinaria de La muerte de Artemio Cruz.

Nadie mejor que el gran José Emilio Pacheco, para afirmar con gran juicio crítico que en Fuentes y en estas sus primeras novelas encontramos «realismo crítico y literatura fantástica, prosa poética y subversión del lenguaje, novela popular y experimentación vanguardista: cuanto se ha hecho en la narrativa mexicana posterior a Fuentes se encuentra en acto o en potencia en estas novelas» .

Aunque no fue su última novela, ‘La voluntad y la fortuna’, que aparece en 2008, cierra el ciclo vital de la gran producción literaria de Fuentes. El escritor eligió 2008 para sacar a la calle esta obra y hacerla coincidir con los 50 años de la aparición de su primera novela ‘La región más transparente’. Y este ciclo vital no es otro que la propia historia de su país, de México, que Carlos Fuentes retrata una y otra vez como un brutal y trágico mural de permanentes tintes violentos, de una violencia convertida en cáncer social. ‘La voluntad y la fortuna’ es una historia sobre el manejo del poder en la nación mexicana, un manejo que ha alcanzado niveles de corrupción y violencia sin precedentes. Esta última gran historia de Fuentes es una radiografía de un país sangriento, que se encuentra ante el difícil reto de hacer frente a esta actividad sanguinaria que amenaza el estado social y que a día de hoy sigue poniendo en jaque a ese mismo Estado.

Fuentes fotografía con nitidez a su país. «Un país de más de cien millones de habitantes que no puede darle trabajo, comida o educación a la mitad de la población, un país que no sabe emplear a los millones de obreros que necesita para construir carreteras, presas, escuelas, viviendas hospitales, (…) un país donde el hambre, la ignorancia o el desempleo conducen al crimen y una criminalidad que lo invade todo, el policía es criminal, el orden se desintegra, el político es corrupto, hace agua la trajinera…» «Pero esta tremenda desolación social termina convertida en un rictus de frivolidad pues como dice al final: «en México no hay tragedia, todo se vuelve telenovela».

Hasta su muerte el 15 de mayo de 2012, Fuentes desplegó todo su arsenal narrativo en novelas y cuentos que quedarán mas allá de la desaparición del escritor y formarán parte de la literatura latinoamericana. Pocos escritores del pasado siglo XX y del actual con la sabiduría humanística de Carlos Fuentes. Su enorme talento, su necesidad vital de conocer y aprender, el haber vivido desde niño, por la condición de diplomático de su padre, en tierras y lugares de aquí y de allá, absorbiendo lo esencial de cada destino, le permitieron conocimientos profundos de muchas materias. Fuentes, dicen los que le conocían, sabía de todo, podía hablar de filosofía humanista con María Zambrano, de los problemas de la deuda de los países subdesarrollados con Kenneth Galbraith, de cine con su amigo Luis Buñuel, o de alta política con Mitterrand, y todo ello hundiendo sus raíces en su México ancestral, en la revolución mexicana.