Lo que esconde la mirada oscura de Miguel Bosé

Miguel Bosé sigue empeñado en escribir y publicar libros en los que cuenta su vida, lo que a su editorial le va muy bien, pero siempre y cuando no los presente él mismo. Recordemos que el cantante tiene ya sus buenos 66 años, así que la excusa que aduce el Grupo Planeta para que no viaje desde México a España para presentar ‘Historias secretas de mis mejores canciones’ (Espasa, 2022) es bastante creíble: una operación de hernia discal. Quizá sea malpensado, pero mi sospecha es que Planeta está cómoda vendiendo sus libros, pero no tanto escuchándole si le ponen un micrófono en una rueda de prensa. Repasemos los frentes polémicos del artista: Bosé ha tenido problemas con Hacienda, no se corta a la hora de airear sus teorías sobre conspiraciones relacionadas con el COVID-19 y la ruptura con su pareja en la sombra aún colea. Nada de esto aparece en los libros que publica al ritmo de uno por año, y tampoco va a ser tratado en la serie que Ángeles González Sinde, Isabel Vázquez y Boris Izaguirre preparan sobre su vida para Paramount +. Bosé es un material valioso, del que parece que muchos aún pueden sacar provecho, siempre y cuando no abra la boca y menos cerca de algún periodista, porque el autor de ‘Don Diablo’ también es material inflamable. Qué oportuna ha sido esa operación de hernia discal. Ojalá se recupere a tiempo para viajar, aunque lo dudo.