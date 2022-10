La librería parisina de Gide, Joyce, Valery, o Hemingway

En 1915, con la Primera Guerra Mundial asolando Europa, la joven Adrienne Monnier, guiada por el amor a lo libros y en especial a la poesía, abre un local en el nº 7 de la Rue de l’Odéon, donde fundó La Maison des Amis des Livres que abrió sus puertas el 15 de noviembre de 1915. Lo hizo con el dinero de la indemnización que cobró su padre tras salir con vida de un grave accidente ferroviario. Nacía así una librería mítica e histórica en el París de posguerra que sirvió de inestimable apoyo para una parte significativa de la vanguardia intelectual francesa y que fue parte de la historia de la literatura francesa de vanguardia.

Al aventurarse con poesía o novelas contemporáneas en lugar de sucumbir a la comodidad y seguridad de los clásicos, Monnier consiguió convertir La Maison des Amis des Livres en el centro de la literatura de vanguardia francesa.

La historia de la librería y de sus célebres visitantes: Joyce, Gide, Paul Valery, Rilke o Hemingway, entre muchos mas, la contó ella misma en un libro de memorias ‘Rue de l’Odeón’ que ahora ha vuelto a reeditar con acierto inestimable la editorial Gallo Nero.

La Maison des Amis des Livres estuvo abierta durante 36 años, hasta su cierre en 1951. Desde el primer momento Monnier quiso hacer de su librería algo diferente, convirtiéndola en un lugar de encuentro donde la gente podía encontrar el ambiente propicio para entablar una tertulia sobre libros.

En estas memorias Monnier nos cuenta como su en principio modesta librería se fue convirtiendo poco a poco en un templo sagrado de cultura frecuentado por los grandes autores de la literatura francesa y europea.

En la primera parte ‒la más extensa‒, «En la Rue de lÓdéon», Monnier nos habla de su día a día como librera, lo hace tanto en el plano personal como en el artístico; traza así un recorrido histórico a través de sus amores literarios y de quienes hicieron de la librería su casa.

Así nos descubre a André Breton como uno de los primeros en frecuentar la librería; a un LouisAragon que adoraba la poesía y a Apollinaire y era muy amable y sensible «y el más inteligente». A Paul Valery, que llegó por primera vez en 1917, y «cuando apareció a primera hora de la tarde, sus ojos hablaban de literatura». Luego Rainer Maria Rilke, «un poeta angelical, como Novalis o Rimbaud, pero mas tierno y mas humano; me dejó la impresión de su extrema amabilidad».Y James Joyce, el mas frecuente de todos y que de su mano llevó a Samuel Beckett. Y cómo no, al gigante Hemingway que apareció el 26 de agosto de 1944, en plena liberación de París, acompañado de una división de soldados que venían de tomar al asalto el hotel Ritz y hacerse con las mejores habitaciones y se dispusieron a liberar la Rue de l’Odéon y su ya famosa librería.

Un capítulo importante es la azarosa tarea de la traducción del Ulises al francés, que ella propició y el propio James Joyce alentó con interés. Fue larga y procelosa pues tardó nueve años en ver la luz con dos intentos fallidos, el primero de Larbaud, el segundo de Auguste Morel, y finalmente «gracias a la providencial aparición de Stuart Gilbert».

El libro tiene otras dos partes tituladas Otros recuerdos y Los amigos de los libros, donde con prosa sencilla y muchas dosis de naturalidad, Monnier nos ofrece detalles más íntimos y autobiográfica, con recuerdos de su infancia o del nacimiento de su vocación librera cuando aún era una joven que tenía por única vocación su amor a los libros.