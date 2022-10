El teatro silenciado de Alfonso Sastre

Hace poco mas de un año moría en su «exilio» vasco Alfonso Sastre, sin duda uno de los dramaturgos más importantes y mas relevantes de la segunda mitad del siglo XX en España. Sin embargo su nombre y su portentosa obra teatral apenas son conocidas al día de hoy. Precursor e impulsor del teatro independiente y de vanguardia en España, su obra fue perseguida, censurada y prohibida por el franquismo y él mismo encarcelado en varias ocasiones. Pero peor que eso, y una de las causas de su ‘olvido actual’ es el ninguneo, la marginación, el menosprecio con que su obra fue marginada en aras del mercado y del teatro comercial .

Dramaturgo como Sastre, Fernando Arrabal o Francisco Nieva, deberían ser y estar considerados como grandes maestros del teatro y sus obras representadas, si la miopía y estrechez de nuestro teatro -salvo magníficas excepciones-no lo impidiesen.

Pero a pesar de todo, la obra de Sastre, con títulos memorables como La taberna fantástica, Guillermo Tell tiene los ojos tristes, La sangre y la ceniza, Escuadra hacia la muerte o La mordaza, sigue viva , expuesta al fuego de la memoria y sin quemarse.

Ahora la editorial Pepitas de calabaza mantiene viva esa llama publicando dos obras claves de Alfonso Sastre y por ende del teatro español del siglo pasado: Escuadra hacia la muerte y La mordaza.

Son dos obras escritas en los primeros años cincuenta por un joven Alfonso Sastre que aún no ha llegado a la treintena. Surgen del Manifiesto del TAS (Teatro de Agitación Social) que firmó con José María Quinto, y que comenzaba diciendo: «Concebimos el teatro como un ‘arte social’, en dos sentidos. a) Porque el Teatro no se puede reducir a la contemplación estética de una minoría refinada. El Teatro lleva en su sangre la existencia de una gran proyección social. b) Porque esta proyección social del Teatro no puede ser ya meramente artística».

‘Escuadra hacia la muerte’ es de 1953. Dirigida por el gran Gustavo Pérez Puig, tuvo un considerable éxito, pero solo duró tres representaciones. El ejercito franquista consiguió que la obra fuera prohibida y el teatro cerrado. Pero no pudo impedir que la pieza se siguiese representando clandestinamente durante muchos años. En ella, en una hipotética tercera guerra mundial, un escuadrón de cinco hombres son enviados de avanzadilla para informar de los ataques enemigos. Son cinco hombres enfrentados con el poder que Sastre convierte en una elocuente denuncia antimilitarista y donde los más esenciales conceptos humanos, como el miedo, la lealtad, la vida o la muerte, se unen para formar un mosaico de trágicas consecuencias.

La mordaza, traslada su escenario a la Francia rural. Trata de forma encubierta el tema de la dictadura, la represión y la censura. El déspota Isaías Krappo asesina a quien fue víctima suya durante la resistencia y, aunque su familia lo sabe, sólo su nuera rompe la mordaza del silencio, lo delata y Isaías muere en prisión y eso alivia a sus hijos.

Escuadra hacia la muerte Autor: Alfonso Sastre Editorial: Pepitas de calabaza Precio: 12,50 €