Mientras ‘El País’ publica una lista de los 100 mejores libros del siglo XXI, quizá con prisa por si Putin cierra el chiringuito apretando el botón, en Planeta siguen a lo suyo con su premio del millón de euros. En esta ocasión, tanto el ganador como el finalista son mujeres, y no ningún grupo de hombres escondidos tras un nombre de mujer –la broma del año pasado con Carmen Mola no hizo mucha gracia a casi nadie-. Cuando se publiquen seguro que venden paletadas de ejemplares, que son las que parece estar despachando Almudena Grandes con ‘Todo va a mejorar’ (Tusquets, 2022), éxito póstumo que demuestra lo popular que siempre ha sido esta escritora. El resto de la lista deambula entre lo de siempre, con Pérez-Reverte; lo dudoso, con Carmen Mola y La Vecina Rubia; y lo curioso, con Santiago Lorenzo, cuyo ‘Tostonazo’ (Blackie Books, 2022) tiene difícil superar los 200.000 ejemplares que vendió ‘Los asquerosos’, aunque a mí me parezca que el nuevo es mucho mejor libro. Como es habitual, hay que irse más atrás en la lista de los más vendidos para encontrar alguna sorpresa, incluso para descubrir algo a lo que apetezca hincarle el diente. Y es lo de siempre, ¿de veras es buena señal que haya buenos libros en estas listas? ¿Significa que somos buenos lectores o que leemos poco? Que cada uno dé una respuesta según su optimismo.